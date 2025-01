"Välisilm": Süüria muinasjutt võib olla liiga hea, et olla tõsi

Süüria võimupööre on justkui muinasjutt, kuid juba on näha esimesi märke, mis näitavad, et muinasjutt võib olla liiga hea, et olla tõsi.

Süüria juhtum on kui muinasjutt. Üleminekuvalitsuse infominister lubab ajakirjandusele väljendusvabadust. Möödunud aastal paigutas Piirideta Reporterid Süüria maailma ajakirjandusvabaduse indeksis eelviimasele kohale, tahapoole isegi Talibani Afganistanist.

Võimu ülevõtjad lubavad ka võrdset kohtlemist erinevatele etnilistele gruppidele ja uskudele, anda amnestiat Bashar al-Assadi võitlejatele. Lennufirmad taastavad lende Süüriasse. Taas avatakse saatkondi Damaskuses.

"Minu jaoks oli väga liigutav astuda täna hommikul sisse meie saatkonda, mille sulgesime 2012. aasta märtsis, kui režiimi vägivald ja repressioonid kasvasid nii suureks, et pidime lahkuma," sõnas Prantsusmaa välisminister Jean-Noel Barrot.

Samas on ilmnenud ka juba esimesed selged märgid, mis tuletavad meelde, et muinasjutt on alati liiga hea, et olla tõsi. Aasta alguses teatas haridusminister, et õppekavadest võetakse välja naisi ja armastust käsitlev luule. Oma elu ei tule nüüd enam ohverdada kodumaa, vaid Allahi eest.

Naiste teema, mis on kahtlemata üheks selgemaks indikaatoriks, tõusis selgelt esile ka kui Saksamaa ja Prantsusmaa välisminister möödunud nädalal Damaskust külastasid. Oli selge, et kättpidi naisterahvast ministrit ei tervitata.

"Isegi mu saabudes oli selge, et ilmselgelt ei toimu seal tavapärast käe andmist. Samas oli ka selge – ja minu hinnangul ka mu partneritele dialoogides –, et mitte üksnes mina, vaid ka Prantsusmaa välisminister ei jaganud seda vaadet. Ja olukorrast tulenevalt ei ulatanud ka Prantsusmaa välisminister oma kätt. Ja me mõlemad andsime väga selgelt mõista, et naiste õiguste küsimus ei tegele lihtsalt naiste õiguste tagamisega, vaid nagu te näete siin ühes meie naaberriigis, see on indikaatoriks selle kohta, kui vaba ühiskond on," rääkis Saksamaa välisminister Annalena Baerbock.

Et veenda Euroopa Liitu ja vabaneda sanktsioonidest, tuleb läbirääkimistelaua taha tuua ka kurdid. Ehkki kurdide suhtes vaenulik on ka Süüria üleminekuvalitsuse mõjukas patroon Türgi.

"See tähendab, et kurdidele tuleb anda usaldusväärsed turvagarantiid. Ja see nõuab nii kurdi vägede kui ka Türgi toetatud vägede integreerimist Süüria üldisesse julgeolekuarhitektuuri," sõnas Baerbock.

Süüria võimud näitasid Saksa ja Prantsuse välisministrile Sednaja vanglat, millest on saanud Assadi režiimi sümbol. Seal toimusid kohtuvälised hukkamised ja piinamised. Inimesed kadusid jäljetult. Seda kohta kutsuti tapamajaks.

8. detsembril sai sealt vabaks enam kui 4000 vangi.

"Me oleme täna siin selleks, et tänada kõiki, kes aitasid meid ja panustasid meie vabaks saamisesse sellest kohast, sellest tapamajast," kõneles Sednaja vanglast vabanenud arst Muath Safrawi.

Päev enne seda, kui Euroopa ministrid Assadi tapamaja külastasid, käis Homsi linnas julgeolekuoperatsioon, kus jälitati Assadile truuks jäänud võitlejaid.

"HTS (Hayat Tahrir al-Sham) alustas täna hommikul julgeolekukontrolli. Nad andsid relvade üleandmiseks tähtaja. See on nüüd möödas ja osa inimesi pole oma relvi üle andnud ning nüüd käiakse piirkond läbi. Nad sisenevad väga viisakalt ja lubavad meil lahkuda ja siis lähevad nad ja otsivad majapidamise läbi. Kui tagasi tuleme on maja samas korras kus varem," kirjeldas Homsi elanik Wadi al-Dahabi.

Damaskust külastanud Euroopa ministrid rõhutasid, et Süüria üleminekuvõimud peavad suutma hoiduda kättemaksust ega tohi samas kujuneda taimelavaks uuele islamiäärmuslusele.

"Euroopa on valmis pakkuma tuge, kuid Euroopa ei saa olla uute islamistlike struktuuride sponsor," ütles Baerbock.

"Suveräänne ja turvaline Süüria ei saa jätta ühtegi kohta islamistlikule terrorismile. Terrorism on tabanud teid, terrorism on tabanud meid," sõnas Barrot.

Vene väed on jätkuvalt Süürias ning näib, et sinna nad ka jäävad. Sanktsioonidest vabanemine saab tõenäoliselt olema seotud ka selle küsimusega.

"Kuid me ei pea ega tohi ennast petta. See kõik pole kaugeltki kindel, Süüria kõigub endiselt kahe maailma vahel," ütles Baerbock.



Baerbock ja Barrot on esimesed Euroopa Liidu ministrid, kes külastasid Süüriat pärast seda, kui mässulised võtsid 8. detsembril kontrolli Damaskuse üle.