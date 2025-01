Karis: Rüütel oli väärikas rahva president

"Arnold Rüütel oli väärikas rahva president ja väärikust ta kasutas ja näitas välja ka kõige keerulisematel aegadel – ka siis kui oli vaja 1991.aastal Moskvas seista Eesti iseseisvuse eest. Ja ka arusaadavalt hiljem. Ja muidugi presidendina juba siis, kui Eesti astus Euroopa Liitu ja NATO-sse, siis piltlikult öeldes ta käis ju külast külla ja talust tallu ja veenis inimesi, et see on Eesti jaoks oluline samm ja tuleb astuda. Nüüd, kui ma riigijuhtidega nendes riikides räägin, kes alles tahavad Euroopa Liitu astuda, siis seda näidet ma alati toon, kuidas üks president peab sellistel keerulistel aegadel käituma ja Arnold Rüütel see oli," meenutas Karis.

"Ja tal oli ka tähelepanu paljudele inimestele. Ta helistas ka mulle, kui olid tähtsad pühad või sündmused. Ta tahtis rääkida ja alati ta oma telefonikõne lõpetas sellega, et Alar, saame siin Kadrioru pingi peal kokku ja räägime niisama omavahel. Neid hetki oli, aga liiga vähe, kui tagantjärele mõelda, sest Arnold Rüütlilt oli õppida ja on õppida ka praegu," lisas president.

Presidendi kantseleis ja Tartus maaülikoolis avatakse neljapäeval kell 12 kaastundeavalduste raamat president Arnold Rüütlile. President Alar Karis tegi kaastundevalduste raamatusse esimese sissekande kolmapäeva õhtul.