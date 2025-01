Kaljulaid: Rüütel veenis rahva usaldama Euroopa Liitu

"Selles lahkumise päevas, 31. detsember, on sellist nukrat lõpetatust. Võib-olla see iseloomustab ka Arnold Rüütlit – selline põhjalikkus, süvenemine ja tahe teha asju korralikult ja nii, et ta on kindel, et need on tehtud õigesti," kirjeldas Kaljulaid "Aktuaalsele kaamerale".

Kaljulaid sõnas, et tema ja tema põlvkonna jaoks seisneb Arnold Rüütli tähendus rahva veenmises usaldama Euroopa Liitu.

"Justnimelt ka need inimesed, keda Arnold Rüütel väga kõnetas. Meie maarahvas tollel ajal ei teadnud, mis on tulemas. Kogemus oli pigem see, et Euroopa Liidu kaitsetollidega toetatud tooted tegid meie põllumeeste elu raskeks ja et edaspidi saavad meil olema toetused, mis võimaldavad palju paremat põllumajandust, seda tuli uskuda. Ja Arnold Rüütel oli see inimene, keda maarahvas kindlasti uskus," meenutas Kaljulaid.

"Mina ei mäleta, ei olnud lähedal, kui Eesti taastas oma iseseisvuse, las sellest räägivad need, kes siis olid Arnold Rüütli kõrval ja sündmuste keskel. Aga ma mäletan seda kergendustunnet, kui tollel ajal vägagi populaarne Edgar Savisaar otsustas istuda aia peal selles küsimuses, aga Arnold Rüütel ütles väga selge ja kindla sõna," rääkis Kaljulaid.

Kaljulaidi sõnul võib seega öelda, et Rüütel kuulus ka nende presidentide hulka, kes teadis, milline on Eesti idanaaber ja mida temast karta. "Tõenäoliselt teadis ta sellest palju rohkem, kui väga paljud teised Eesti inimesed, olles kuulunud ka Eesti NSV võimuladvikusse," märkis ta.

"Minu jaoks on Arnold Rüütli tõeline suurus too otsus too kord. Kuidagi on nii läinud, et ajalugu sätib presidendid ametisse selleks perioodiks, kui meil ongi neid kõige rohkem vaja ja kindlasti on niimoodi ka Arnold Rüütliga."