Reiljan: Rüütli roll eestluse kaitsja ja hoidjana oli hindamatu

"Kõigepealt tuleb ütelda, et Arnold Rüütli visadus, põhimõttekindlus, töökus ja külmaverelisus tegelikult garanteerisid selle, et meil on täna iseseisev riik ja see tuli veretult," rääkis Rahvaliidu esimehena Arnold Rüütli presidendivalimiste kampaaniat juhtinud Reiljan.

"Kõigepealt et ühemiljonilisel rahval on oma iseseisev riik, on tegelikult ime. Muidugi ei oska paljud seda hinnata, naudivad seda heaolu, aga olles ka Arnold Rüütlil suhteliselt lähedal olnud aastaid võib ütelda, et ma saan aru, kui ohus oli ta elu tegelikult, kui ta Moskvas käis," märkis Reiljan.

"See on tegelikult suur kangelastegu, millega ta hakkama sai. See, mis ta inimesena oli, rahva ühendajana, maaelu ja eestluse kaitsja ja hoidjana - see on hindamatu. Sügav kummardus ja lugupidamine lahkunule," ütles Reiljan.

Presidendina oli Rüütel Reiljani sõnul rahva ühendaja. "Ta nägi siiski Eestit tervikuna, rahvusriigina. Ta oli sügavalt rahvusriikide Euroopa pooldaja, see on fakt. Ta oli selline mees, kellest kahjuks ei ole järgmisi veel tulnud, aga võib-olla Alar Karisest saab selline president," lausus Reiljan.