WSJ: mure ISIS-e esiletõusu pärast kasvab

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Islamiriik (ISIS) tõstis juba varem Süürias pead ning Assadi dünastia kokkuvarisemise järel võib terroriorganisatsiooni mõjuvõim kasvada piirkonnas veelgi.

Lühend ISIS tuleb inglise keelest ning tähistab nimetust the Islamic State of Iraq and Syria – eesti keeles Iraagi ja Süüria Islamiriik. Lühend ISIS on siiani olnud rahvusvahelises meedias enimkasutatav.

Rühmitus võimutses Lähis-Idas aastaid ja terroriseeris sealseid inimesi. Süürias võitlesid rühmituse vastu peamiselt USA toetusel tegutsevad Süüria Demokraatlikud Jõud (SDF). 2019. aastal teatas kurdide juhitud SDF ISIS-e alistamisest.

ISIS on terroriorganisatsioon ning jätkas oma tegevust põranda all. Viimaste aastate jooksul on olnud märke, et ISIS tõstab taas Süürias ja Iraagis pead. Detsembris varises veel kokku ka diktaator Bashar al-Assadi režiim.

Süüria tulevik on nüüd ebakindel ning terroriorganisatsioon üritab seda enda huvides ära kasutada. ISIS ihub hammast Assadi armee poolt maha jäetud sõjavarustuse peale ja analüütikud hoiatavad, et ISIS võib korraldada läänes uusi terrorirünnakuid.

Hiljuti sõitiski USA-s New Orleansi linnas rahva sekka autojuht. Linnas aset leidnud terrorirünnakus hukkus 15 inimest, vigastada sai 30 inimest. Kahtlusaluse autos oli Islamiriigi lipp. Samas pole selge, millised sidemed võisid kahtlustataval olla terroriorganisatsiooniga.

USA jätkab Süürias Islamiriigi pommitamist ja pärast Assadi kukutamist on USA oma rünnakuid hoogustanud. Juba 8. detsembril, mõni tund pärast Assadi langemist, teatas Washington, et ründas 75 Islamiriigi sihtmärki. Nädal hiljem teatas USA, et õhurünnakute käigus sai surma kümmekond Islamiriigi võitlejat, vahendas The Wall Street Journal.

Hiljuti teatas ka Prantsusmaa, et riigi sõjalennukid pommitasid Islamiriigi positsioone Süürias.

Samal ajal on SDF üha suurema Türgi surve all. Türgi valitsus peab kurdi rühmitusi terroristideks ning Damaskuses tuli võimule Ankara toetatud islamirühmitus Hayat Tahrir al-Sham (HTS).

Olukorda komplitseerib veel asjaolu, et HTS ise kasvas läinud kümnendi keskel välja sunniitliku terrorirühmituse al-Qaeda kohalikust harust. USA on kandnud rühmituse terroriorganisatsioonide nimekirja.