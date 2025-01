Reinsalu heidab Michalile ette Kasemetsa riigisekretäriks nimetamist

"See on halb poliitika, mida peaminister teeb. Riigisekretär on olnud apoliitiline kõrgem riigiametnik," kirjutas Reinsalu sotsiaalmeedias.

"Taimar Peterkopi volitusi pikendati teatavasti detsembrist 2023 veel viieks aastaks, seda põhjendati toona ka järjepidevuse vajadusega keerulises julgeolekuolukorras. Suvel 2024 teatas ootamatult riigisekretär, et lahkub aasta lõpul enne volituste lõppu ametist. Samal ajal hakkas Keit Kasemets Kristen Michali kutsel osalema koalitsiooniläbirääkimistel, võttes selleks ajaks enda sõnul puhkuse. Pärast seda algatas koalitsioon valitsuse seaduse muudatuse, et juriidilist kõrgharidust mitteomav Keit Kasemets saaks riigisekretäriks," meenutas Reinsalu.

"Ajakirjandus käsitles seda juba möödunud suvel, siis koalitsiooni esindajad panid tuima ja kinnitasid, et muudatus pole seaduse tegemine ühe inimese järgi ja nemad ei tea Keit Kasemetsa võimalikust kandidatuurist midagi. Nüüd on selgunud, et see oli vale," lisas ta.

Reinsalu sõnul loob juhtum kaks halba pretsedenti. "Peaministri käitumisstiil politiseerib Eesti riigisekretäri positsiooni. Teiseks, oleme tagasi ajas, kus ühe inimese pärast muudetakse seadusi," sõnas Reinsalu.

"Mul on Keit Kasemetsast kahju olukorra tõttu, millesse peaminister ta asetanud on," ütles Reinsalu.

Reinsalu märkis, et riigi usaldusväärsust ei ole kriitilisel ajal kohane selliste sammudega habrastada.

"Üldpilt näeb välja halb: ametis olevale riigisekretärile tegi uus valitsusjuht ettepaneku ametist lahkuda, kuid seda ajalise viitega, et jõuaks uue kandidaadi jaoks seadust muuta. Samal ajal nõudis peaminister, et uus kandidaat osaleks koalitsiooniläbirääkimistel tänase valitsuse poliitilise agenda kokkuleppimisel.

Just valitsuse tegevuse üle peabki juriidilist järelevalvet riigisekretär teostama.

See on nihilistlik käitumine," rääkis Reinsalu.

Kriitiline oli ka teise opositsioonierakonna Keskerakonna liige, eurosaadik Jaak Madison.

"Poliitiline korruptsioon Eesti moodi - kui peaministril vaja semu saada õigele ametikohale (riigisekretäriks), siis eelnevalt muuda seadust ning võta sealt maha nõue omada juriidilist kõrgharidust (sest kui semu on ikka riigisekretäriks, siis mis ta ikka juurast teadma peab) ning seejärel pane ta ametisse. Postsovietism," kirjutas Madison sotsiaalmeedias.

2018. aasta detsembrist riigisekretärina töötanud Taimar Peterkop lahkub alates veebruarist ametist. Peaminister Kristen Michal lubas teha ettepaneku asuda riigisekretäri ametikohale Keit Kasemetsale.