Ossinovski: gaasijaama Narva ehitamine on mõistlik

Järvan tegi esmaspäeval üleskutse, et riik võiks rajada Narva plaanitud 100-megavatise gaasijaama asemel hoopis 200-megavatise võimsusega gaasielektrijaama Tallinna külje alla Iru soojuselektrijaama juurde. Ta kirjutas peaminister Kristen Michalile (RE) ka vastava pöördumise.

"Avaliku võimu seisukohalt, nii riigi kui ka Tallinna linnavõimu seisukohalt, ma arvan, et otsus ehitada seda Narva on mõistlik, kuna lisaks energiajulgeoleku tagamisele lahendab Narvas gaasijaama rajamine ka Narva kütte küsimust," ütles Ossinovski ERR-ile.

Ossinovski sõnul on Tallinnas Iru elektrijaama näol gaasijaam juba olemas ja lisaks sellele on Tallinnal olemas ka oma kaugkütte arendamise plaan töös.

"See põhineb hakkepuidul ja tulevikus merevee soojuspumpade lahendusel. Ja meil siia soojuse tagamiseks kindlasti gaasijaama vaja ei ole," sõnas Ossinovski.

"Ainus, mis sellest valitsuse plaanist hetkel veel vajaks edasist analüüsi, on see, et lisaks sellele, et maagaas on fossiilne kütus, on see ka kütus, mida Eestis ei leidu. Ehk siis me peaksime selle gaasijaama käitamiseks hakkama massiliselt maagaasi täiendavalt sisse ostma. Küll on meil aga kiiresti arenev biogaasi tootmise võimekus ja ma arvan, et siin tasuks kindlasti hinnata seda, et see uus gaasijaam, mis valitsuse rahastuse toel kerkib, kasutaks võimalikult palju kodumaist biogaasi. Selle tulemusena lisaks keskkonna positiivsele aspektile, kindlasti ka aitaks edendada Eesti majandust, eriti põllumajandussektoris," rääkis Ossiovski.

Valitsus leppis möödunud nädalal kokku Narva gaasijaama ehitamiseks Eesti Energia aktsiakapitali suurendamise 100 miljoni euro võrra.