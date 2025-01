Toetuste kadumine Saksamaal tõmbas Euroopas elektrisõidukite müügi alla

Analüüsifirma Rho Motion andmetel vähenes 2024. aastal kogu Euroopas müüdud elektrisõidukite arv kolm protsenti ehk kolmele miljonile sõidukile. See juhtus pärast seda, kui Saksamaal kadusid elektrisõidukite jaoks mõeldud riiklikud toetusmeetmed, vahendas The Telegraph.

Samal ajal kasvas Hiinas müük 40 protsenti. Ka Põhja-Ameerikas kasvas müük 9 protsendi võrra ehk 1,8 miljoni sõidukini.

Rho Motioni analüütik Charles Lester ütles, et kuigi globaalne elektrisõidukite turg on kasvanud suuremaks, siis kasvanud on ka piirkondlikud erinevused.

Lester ütles, et USA müügikasvu saab seostada toetustega, nagu näiteks need toetused, mida jagatakse inflatsiooni vähendamise seaduse (IRA) alusel.

Ka Suurbritannias toimus tugev kasv, seal kehtib niinimetatud elektrisõidukite müügimandaat. Saastevabade sõidukite eeskirjade (ZEV) kohaselt peab 22 protsenti 2024. aastal müüdud uutest autodest olema saastevabad ehk elektrisõidukid. Tarnijad parandavad seetõttu pakkumist, et tarbijad vaataksid rohkem elektrisõidukite poole.

Seetõttu kasvas seal müük 20 protsenti ehk 400 000 sõidukini ja Suurbritanniast sai Saksamaa asemel Euroopa suurim elektrisõidukite turg.

Lester ütles, et toetuste kadumine Saksamaa avaldas mõju kogu Euroopa turule. Ta tõi välja veel, et lähiajal naaseb Valgesse Majja Donald Trump, kes on lubanud kujundada Bideni administratsiooni elektrisõidukite poliitika ümber. Seetõttu võib ka USA-s müük väheneda.

Euroopa autotootjate liit (ACEA) pole veel avaldanud kogu 2024. aasta Saksa registreerimise andmeid. Siiski jaanuarist novembrini avaldatud andmed näitavad, et Saksamaal vähenes umbes 122 000 sõiduki võrra ehk 347 048 sõidukini ning võrreldes eelmise aastaga oli langus 26 protsenti.

Andmefirma Schmidt Automotive Research esindaja Matthias Schmidt tõi välja, et tarbijad üritasid varem toetusi ära kasutada, enne kui riik neist loobus. Ta tõi välja, et eriti palju tehti tehinguid 2022. aastal, mil toetusid küündisid üheksa tuhande euroni. Paljud tarbijad sõlmisid siis kolmeaastased liisinglepingud, mis saavad läbi 2025. aastal. See viitab, et 2022. aastal turule sisenenud tarbijad otsivad 2025. aastal uusi sõidukeid.

Ta tõi veel välja, et tõenäoliselt vähendasid tootjad 2024. aasta lõpus pakkumist, et tarnida 2025. aastal võimalikult palju uusi elektrisõidukeid, kuna tahavad täita uusi rangemaid EL-i heitkoguseid käsitlevaid õigusakte.