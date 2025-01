Valitsus arutab lõhkeainetehase rajamist

Tehas rajataks riigi poolt kontrollitud strateegilise tootmisvõimsusena, mis loob tugeva ökosüsteemi laskemoona ja lahingumoona tootmiseks kaitsetööstuspargis, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

Moona tootmiseks vajaliku lõhkeaine tootmisvõimsuse suurendamist selgitab ettepaneku esitaja Venemaa agressioonisõjaga Ukrainas.

Eestis praegu lahingu- ja laskemoona ning lõhkeaine tootmine puudub. Arvestades Eesti keemiatööstust ja muid tingimusi, näitab kaitseministeeriumi uuring, et lõhkeainetootmine Eestis on tehnoloogiliselt teostatav ja majanduslikult kasulik. Kohalik tooraine laskemoona tootmiseks suurendab Eesti kui kaitsetööstuse asukohamaa atraktiivsust ja loob siinsetele moonatootjatele eeliseid rahvusvahelises konkurentsis.

Lõhkeainetehase loogiline asukoht oleks kaitsetööstuspargis moonatootjate lähedal.

Valitsus on algatanud riigi eriplaneeringu kaitsetööstuspargi rajamiseks, et Eestis oleks võimalik toota laske- ja lahingumoona ning lõhkeainet. Riigi eriplaneering hõlmab nelja ala Lüganuse, Lääne-Nigula ja Pärnu omavalitsustes.

Samal ajal teeb kaitseministeerium ettevalmistusi valikpakkumise korraldamiseks tootjate leidmiseks ja hoonestusõiguse seadmiseks tööstuspargis. Valitsus on andnud kaitseministeeriumile nõusoleku tema valitsemisel olevate kinnisasjade kasutada andmiseks valikpakkumise korras ja hoonestusõiguse seadmiseks planeeringuala maadel kuni 70 aastaks. See nõusolek puudutab kinnistuid kõigis planeeringuala asukohtades. Kui planeeringu menetluse käigus on selgunud sobivaim tööstuspargi asukoht, saab kaitseministeerium sujuvalt edasi liikuda valikpakkumise korraldamisega sellele konkreetsele asukohale.