Leht: Trump valmistab ette sanktsioone Moskva mõjutamiseks rahukõnelustel

Bloombergi andmetel kaalub tuleval nädalal ametisse astuva Donald Trumpi meeskond kahte peamist lähenemist – Venemaa naftaekspordile seatud sanktsioonide leevendamist või hoopis karmistamist.

Allikate sõnul kaalub uus administratsioon sanktsioonide leevendamist juhul, kui usub, et sõja lõpp on lähedal. Teine lähenemine on sanktsioonide järsk karmistamine, mis survestaks Venemaad rahu sõlmima.

Trumpi meeskonna plaanid on algstaadiumis ja sõltuvad allikate sõnul lõpuks presidendist endast.

Sanktsioonidega seotud aruteludest võtavad osa nii Trumpi valitsuskabineti kandidaadid kui ka tema esimese administratsiooni ametnikud.

Bloombergi teatel nimetas välisministrikandidaat Marco Rubio kolmapäeval toimunud kuulamisel sanktsioone võtmehoovaks, mis võib viia rahumeelse lahenduseni Venemaa-Ukraina sõjas.

Venemaa fossiilkütuste tööstus on jätkuvalt Ukraina-vastase sõja peamine rahastamisallikas.

10. jaanuaril kehtestas ametist lahkuv Joe Bideni administratsioon Venemaa naftakaubanduse vastu siiani kõige kurnavamad sanktsioonid.

Financial Times on kirjutanud, et Euroopa Liit kardab, et Trump võib pärast ametisse astumist tühistada Bideni korraldused Moskva-vastaste sanktsioonide karmistamiseks. Brüssel on mures, et Trump võib püüda oma eelkäija otsuseid tagasi pöörata lihtsalt seetõttu, et need tegi Biden.

Trumpi rahandusministrikandidaat toetab karmimaid Vene sanktsioone

Trumpi rahandusministrikandidaat ütles neljapäeval, et toetab Venemaale kehtestatud sanktsioonide karmistamist, kui tulevane president näeb seda vahendina Ukraina sõja lõpu lähemale toomiseks.

"Ma toetan 100-protsendiliselt sanktsioonide karmistamist, eriti Vene naftahiidude puhul, tasemele, mis tooks Venemaa Föderatsiooni laua taha," ütles Scott Bessent senati kuulamisel.