Rubio kinnitas kuulamisel senatis NATO väärtust

Vastates küsimusele NATO kohta, nimetas Rubio 75-aastast julgeolekuorganisatsiooni väga tähtsaks alliansiks.

Ta kinnitas samas Trumpi seisukohta, et mõned NATO liikmesriigid Euroopas peaksid panustama rohkem kollektiivsesse kaitsesse, lisades, et USA peab otsustama, kas ta soovib täita peamist kaitserolli või olla kaitsemehhanism agressiooni vastu.

Rubio kommenteeris ka olukorda Ukrainas ning ütles, et sõja lõpetamiseks on vaja julget diplomaatiat.

"See sõda peab lõppema. See ei saa olema lihtne ettevõtmine, kuid see nõuab julget diplomaatiat. Kõigi jaoks on oluline jääda realistiks. Järeleandmisi peavad tegema nii Venemaa Föderatsioon, aga ka ukrainlased," rääkis Rubio.

Rubio oli senatis silmitsi oma kolleegidega välissuhete komisjonis, kus ta töötas 14 aastat. Ta sai nii vabariiklastelt kui ka demokraatidelt sooja vastuvõtu.

Ka mitmed demokraadid teatasid, et toetavad tema määramist välisministeeriumi etteotsa.

"Usun, et teil on välisministri ametikohal töötamiseks olemas vajalikud oskused ja kvalifikatsioon," ütles demokraadist senaator Jeanne Shaheen.

Rubio kritiseeris veel teravalt Hiina kommunistliku partei tegevust ning avaldus toetust Taiwanile.

"Me tervitasime Hiina Kommunistlikku parteid sellesse maailmakorda. Ja nad kasutasid ära kõik selle hüved. Ent nad eirasid kõiki selle kohustusi ja vastutust," ütles Rubio.

Samuti kinnitas ta oma pikaajalist toetust Iisraelile ja leidis, et välismaalastele, kes on Hamasi pärast 7. oktoobri rünnakut avalikult toetanud, ei tohiks anda USA viisat, vahendas The Times.