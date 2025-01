Kohus mõistis kliendi surma põhjustamises süüdistatud Pärnu veekeskuse õigeks

27-aastane Kristjan uppus Tervise Paradiisis tunamullu 11. märtsil.

Eraisikule on teise inimese surma põhjustamise eest ettevaatamatusest karistuseks ette nähtud kuni kolmeaastane vangistus ja juriidilisele isikule rahaline karistus.

Prokurör Olgerd Petersell küsis Kuusikule karistuseks aasta ja kuus kuud vangistust, mida ei pöörataks täitmisele, kui ta kahe aasta jooksul ei pane toime kuritegu. Tervise Paradiisile nõudis prokurör karistuseks 50 000 eurot.

Prokurör märkis, et karistuse määramisel tuli arvestada seda, et ettevõttel puudusid varasemad karistused ja juhatuse liige Jaan Ratnik on uurimisele kaasa aidanud. Samal ajal leidis ta, et karistus peab avaldama mõju ja panema edaspidi kuritegudest hoiduma.

Tervise Paradiisi kaitsja Stella Veber ütles kohtuprotsessi alguses, et süüdistus on põhjendamatu ja alusetu.

"Põhiliselt just seetõttu, et kannatanu või hukkunud ei kukkunud ise vette, vaid teda lükati vette. Hukkunu kaaslased ei juhtinud Tervise Paradiisi töötaja tähelepanu inimesele, kes on nelja meetri sügavuse basseini vee põhjas. Tervise Paradiisis oli olemas väljaõpe, täiesti piisav instruktaaž töötajate ja sellel inimesel olid oskused olemas," sõnas Veber.

Prokuratuuri hinnangul seisnes aga Kuusiku süü selles, et ta määras väljaõpetatud valveinstruktori asemel tööle administraatori, kel puudus vajalik väljaõpe, mistõttu hakati mehele abi andma liiga hilja. Tervise Paradiis ega Gert Kuusik end kohtus süüdi ei tunnistanud ja kinnitasid, et administraatoril oli vajalik väljaõpe olemas.