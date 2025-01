Norstat: koalitsioonierakondade toetus on viimase kuue aasta madalaim

Viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 28,3 protsenti, Reformierakonda 18 protsenti ja Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda 16,2 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Isamaa toetus on viimastel nädalatel olnud kerges tõusus. Teisel kohal paikneva Reformierakonna ning kolmandal kohal asuva EKRE toetus nädalaga ei muutunud. Isamaa edu Reformierakonna ees on praegu 10,3 protsendipunkti ning see vahe on viimastel nädalatel suurenenud. EKRE jääb Reformierakonnast 1,8 protsendipunkti kaugusele.

Esikolmikule järgnevad Keskerakond (15,1 protsenti) ja SDE (11,9 protsenti) ning parlamendierakondadest kõige madalama toetusega on Eesti 200 (2,7 protsenti). Sotsiaaldemokraatliku Erakonna toetus langes nädalaga ühe protsendipunkti võrra.

Erakondade reitingud detsember 2024-jaanuar 2025 Autor/allikas: Norstat/Ühiskonnauuringute instituut

Koalitsioonierakondi toetab kokku 32,6 protsenti ning opositsioonierakondi 59,6 protsenti vastajatest. Koalitsioonierakondade summaarne toetus ei ole olnud alates 2019. aasta algusest kordagi nii madal, jäädes alla ka Kaja Kallase idavedude skandaali järgsele madalpunktile, seisab Norstati kokkuvõttes.

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 16. detsembrist 19. jaanuarini ning kokku küsitleti 4001 valimisealist Eesti kodanikku.

Tulemuste presenteerimisel on Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele, mis tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest, millest on erakondade suhtelise toetuse arvutamisel välja arvatud erakondliku eelistuseta valijad. Maksimaalne veamäär sõltub suurima grupi proportsiooni suurusest.

Selles küsitluses oli suurimaks grupiks Isamaa toetajad (28,3 protsenti) ning sellisel juhul on veamäär +/-1,76 protsenti. Teiste erakondade reitingute puhul on veamäär väiksem, näiteks Eesti 200 puhul +/-0,63 protsenti.