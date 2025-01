Süüria uus režiim lõpetas Tartusi sadama rentimise Venemaale

Diktaator Bashar al-Assad sõlmis 2019. aastal Vene firmaga Stroitransgaz lepingu, mille järgi anti Tartusi sadama juhtimine 49 aastaks Vene firmale.

Detsembri alguses varises aga Assadi dünastia kokku, Damaskuses tuli võimule uus režiim ning Tartusi provintsi kõrge ametnik Riad Joudi ütles nüüd, et 2019. aastal sõlmitud leping enam ei kehti, vahendas Meduza.

"Kogu sadama tegevusest saadav tulu teenib nüüd Süüria riigi huve," ütles Riad Joudi.

Tartusi sadamas asub ka Venemaa sõjaväebaas, mis on Vene mereväe jaoks tähtis logistikakeskus. Pärast Assadi režiimi kokkuvarisemist jäi baasi saatus lahtiseks. Venemaa toetas Assadi režiimi alates 2015. aastast ning pommitas halastamatult mässuliste vägesid.

Väljaanne The Maritime Executive kirjutab, et ilmselt ettevaatusabinõuna lahkus Vene mereväe Vahemere laevastik detsembris Tartusist ning asus ranniku lähedal ankrusse. Jaanuari alguses liitusid nendega varustuslaevad Sparta ja Sparta II. Meedias levisid siis väited, et Venemaa alustas oma sõjaväelaste ning tehnika evakueerimist. Ka satelliitfotod näitasid, et Venemaa pakib Süürias sõjavarustust kokku

Ukraina sõjaväeluure direktoraat GUR teatas detsembris, et Süüria kõige kaugematest piirkondadest pärit Vene sõjaväekontingendi jäänused viiakse tagasi Tartusi ja Hmeimimi mereväe- ja õhuväebaasidesse. GUR teatas, et Süüria uued võimud ei lubanud Vene laevadel Tartusi siseneda, et nad saaksid sealt varustust ära viia.

Teisipäeval selgus aga, et rendileping öeldi üles ning pärast seda sisenes sadamasse Sparta II. Satelliidipildid peaksid peagi kinnitama, kas varsti hakatakse laadima laevale peale sõjavarustust. Kus asub laeva järgmine sihtkoht, pole selge. Võimalik, et see sõidab Venemaale.

Tartusi merebaas loodi juba 1971. aastal Bashar al-Assadi isa Hafez al-Assadi ja Nõukogude Liidu tollase liidri Leonid Brežnevi kokkuleppe alusel. 2000. aastal Hafez suri ja järglaseks sai tema poeg Bashar al-Assad, viimane kukutati mullu detsembris. Tartusi rendilepingu tühistamine viitab, et kahe riigi pikaajaline "sõprus" sai viimaks ka ametlikult läbi.