ERJK: Võrklaeva osalemine reklaamis oli keelatud annetus

ERJK hakkas mullu detsembris menetlema Võrklaeva osalemist Škoda reklaamis, et selgitada, kas seda võib pidada poliitreklaamiks ja keelatud annetuseks.

ERJK esimees Liisa Oviir ütles ERR-ile, et komisjon jäi enda varasema seisukoha juurde ning nende hinnangul on tegu Võrklaeva puhul saadud reklaamiga ning selle reklaami eest tuleb vastavalt tasuda.

"Kuidas seda hinnastada, selleks me küsime turu teistelt osalistelt keskmist hinda, sest poliitikutel on kohustus tasuda turu keskmise hinna järgi," ütles Oviir.

Oviiri sõnul on tegu siiski alles esimese etapiga ning nüüd koostatakse ärakuulamiskiri, kus on sees ka hinnastamine, ning see saadetakse Võrklaevale.

"Ja siis on tema otsus, kas ta aktsepteerib seda otsust ja vastavalt tasub või ta soovib esitada veel vastuväiteid. Ja alles siis me teeme ettekirjutuse, mis on juba täitmiseks kohustuslik või edasikaevatav kohtus. Nii et me oleme alles poole peal," lausus Oviir.

Oviiri sõnul tutvus komisjon Võrklaevalt saadud selgitustega, mis ERJK hinnangul ei vastanud tegelikult komisjoni esitatud küsimustele. Oviir tõi näiteks, et Võrklaev võrdles end teiste poliitikutega, kes on osalenud mõnes telesaates, aga ERJK pole seda kunagi talle ette heitnud. "Meie küsimused puudutasid ainult reklaami. Ja reklaam on absoluutselt teistsugune žanr (kui telesaade), reklaam on millegi või kellegi reklaamimine, seda üldiselt tehakse tasu eest," märkis ta.

"Ja komisjon jäi oma seisukoha juurde, et tegemist sealhulgas oli reklaamiga, mis reklaamis Mart Võrklaeva kui poliitikut. See, et Mart Võrklaev ei ole selle eest tasu saanud, nagu ta ütles, on jälle miski, mis meid otseselt ei puuduta. Komisjon tegeleb ainult poliitika ja erakondade rahastamise järelevalvega," lisas Oviir.

Ja kui poliitik saab teenust, siis ta peab vastavalt erakonnaseadusele ka selle teenuse eest tasuma, märkis Oviir.

Seriaalis "Alo" iseennast kehastanud endine rahandusminister Võrklaev ütles, et osales projektis, kuna peab sarja tegijatest ja näitlejatest lugu ning hindab head huumorit. Tasu ta selle eest ei saanud. Sarja tegevus toimub Škoda esinduses Rohe Auto ning Rohe Auto jagas seriaali klippi sotsiaalmeedias kirjeldusega, mis kutsub üles enne automaksu kehtima hakkamist uut autot soetama.

Võrklaev leidis, et tema osalemine Škoda reklaamis ei olnud poliitiku reklaam. Et ERJK tema kohta menetluse alustas, võtab see Võrklaeva hinnangul poliitikutelt julguse taolistes projektides osaleda, mistõttu kaotab kokkuvõttes meie kultuurielu.

Oviiri sõnul oli see väide ERJK pihta ülekohtune. "Minu hinnangul on see ebaõiglane meie komisjoni suhtes, sest meie komisjoni tööd reguleerib ainult erakonnaseadus ja selle järgi me tegeleme ainult erakondade poliitikute rahastamise teemaga ehk ainult poliitikaga. Me ei tegele kultuurieluga ja kindlasti me ei saa seda ka kuidagi mõjutada, me jätame selle ikkagi professionaalidele," lausus ta.

Oviir lisas, et antud juhtumi puhul tuleb välja oht, et varjatuna saaks poliitilist reklaami panna igale poole.

"Ütelda, et see on legitiimne, siis me avame ukse varjatud rahastamisele ja see on see, miks on seadusandja aastal 2011 juriidilise isiku annetused keelanud," märkis ta.