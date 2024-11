Kiisler Eesti 200-le: hääletage maha maksutõusud ja lahkuge vasakvalitsusest

Eelmisel kolmapäeval käis Eesti 200 endine juht Margus Tsahkna ERR-i veebisaates "Otse uudistemajast" välja mõtte, et raskustes erakond peaks tegema koostööd teiste parteidega ja eeskätt Parempoolsetega. Tema seisukohta jagas ka erakonna praegune juht Kristina Kallas.

Parempoolsete aseesimees Siim Kiisler väljendas esmaspäeval "Vikerhommikus" selle koostöö ja kahe partei võimaliku liitumise üle väga tugevat skepsist. Esimese asjana tõi ta välja Eesti 200 maailmavaatelise hägususe.

Kiisler lisas, et kui vaadata Eesti 200 poliitikat, siis nad on teinud vasakpoolseid otsuseid vasakpoolses valitsuses, mida iseloomustavad maksutõusud ja ümberjagamised. Need on Kiisleri sõnul selgelt vasakpoolsed poliitikad, mille vastu Parempoolsed on, kes tahavad vähem riiki ja madalamaid makse.

Kui Eesti 200 tahaks Parempoolsetega päriselt koostööd teha, siis peaksid nad Kiisleri arvates hääletama riigieelarvesse plaanitud maksutõusude vastu isegi siis, kui see tooks kaasa nende valitsusest lahkumise.

"Lahkuge vasakpoolsest valitsusest, siis saab millestki rääkida," resümeeris ta. Et Eesti 200 seda teeb, Kiisler ei usu.

Kiisleri sõnul ei ole Eesti 200 juhid Parempoolsetega võimaliku koostöö osas ka kontakti võtnud ning sellest plaanist kuuldi meediast.

ERR-i tellitud Kantar Emori viimase uuringu järgi oli Parempoolsete toetus kuus ja Eesti 200-l neli protsenti. Norstati viimases küsitluses oli Parempoolsete toetus 4,8 protsenti ja Eesti 200-l täpselt neli protsenti.