ERR Lätis | Kaitsejõudude uus juht: peame tugevdama kaitseliini ja arendama õhutõrjet

Kaks ametiaega ehk kaheksa aastat Läti kaitsejõude juhtinud kindralleitnant Leonids Kalninš tundis teenistusest lahkudes uhkust, et Lätti on oma sõjaväelasi saatnud 19 riiki ja et uuendatud kaitseteenistus areneb hästi.

Uus kaitsejõudude komandör Kaspars Pudans juhtis seni Zemessardzet ehk Maaväge. Läti kaitsejõududes on ta teeninud üle 30 aasta. Pudans on õppinud Lätis, Eestis ja Prantsusmaal.

"Lähiaastail peame olema valmis sündmuste erinevateks arenguteks ja nendega toime tulema. Olen kindel, et meie kaitsejõud uue komandöri juhtimisel suudavad seda teha," ütles Läti president Edgars Rinkevics.

Kaitse-eelarve on Lätis tänavu ajaloo suurim – 1,6 miljardit eurot ehk 3,45 protsenti sisemajanduse kogutoodangust (SKT). Ligi pool sellest rahast kulub sõjalise jõu tugevdamiseks.

Uus kaitsejõudude juht kinnitas, et suurte summade tulemuslik kasutamine on päris suur väljakutse.

"Peamine on poliitiline toetus hoida uut eelarvetaset ja arutleda selle üle, et meil võib vaja minna veel rohkem raha. Peame tugevdama kaitseliini ja arendama õhutõrjet. Selleks on juba eelmistel aastatel eraldatud ka eelarvevälist täiendavat raha," ütles Pudans.

Kaspars Pudans peab oluliseks kaitseliini loomist idapiiril, reservväelaste väljaõpet ja oma kaitsetööstuse arengut.