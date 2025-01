USA senat kinnitas endise Fox Newsi saatejuhi kaitseministriks

Hegsethi nimetamine kaitseministriks on üks Trumpi administratsiooni vastuolulisemaid otsuseid, kirjutas Wall Street Journal. Samal ajal on tõik, et senat üldse Hegsethi kandidatuuri heaks kiitis, president Trumpile suur võit, kirjutas CNN.

Senat hääletas kandidatuuri poolt reede õhtul. Poolt oli 51 senaatorit, vastu oli 50. Otsustava hääle andis USA asepresident J. D. Vance, kel on samuti senatis hääleõigus.

See oli vaid teine ​​kord ajaloos, kui asepresident murdis senatis valitsuskabineti kandidaadi valimisel patiseisu. Varem juhtus see Trumpi eelmise asepresidendi Mike Penciga, kes kinnitas Betsy DeVosi 2017. aastal haridusametit juhtima.

Vabariiklased kontrollivad senatit häältega 53:47. Kuna kõik demokraadid olid Hegsethi vastu, ei saanud ta lubada endale enam kui kolme vabariiklasest senaatori toetuse kaotamist.

Kaks mõõdukate vaadetega vabariiklasest senaatorit, Lisa Murkowski Alaskast ja Susan Collins Maine'ist, olid Hegsethi vastu. Nad viitasid näiteks endise saatejuhi puudulikule taustale ning murele tema iseloomu pärast. Nendega ühines reedel ka senaator Mitch McConnell, endine senati vabariiklaste liider.

Trumpi oli alles reede hommikul öelnud, et hääletus on liialt tasavägine. Ta spekuleeris, et McConnell on Hegsethi vastu, kuigi McConnell ei olnud siis veel öelnud, kuidas ta kavatseb hääletada.

CNN kirjutas, et asjaga kursis oleva inimese sõnul vannutab USA asepresident Hegsethi kaitseministriks laupäeva hommikul.

Hegsethi kinnitamist senatis takistasid mitmed süüdistused tema vastu. Teda süüdistati näiteks seksuaalses kallaletungis, alkoholi kuritarvitamises ja veteranide heategevusorganisatsioonidega seotud kahtlastes finantsotsustes. Hegseth ise on kõiki neid süüdistusi eitanud.

Hegseth ise on järjepidevalt kritiseerinud mitmekesisust edendavat poliitikat ning lubas kuulamisel, et kaitseministrina üritab ta tõsta sõdurite võitlusvaimu.