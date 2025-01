Uus nädal on pilvine ja enamasti plusskraadidega

Algaval nädalal jätkub pilvine ilm, valdavalt on soojakraadid.

Esmaspäeva öö on pilvine. Sajab vihma, lörtsi ja lund ning mõnel pool on udu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul ning õhutemperatuur on -1 kuni +3 kraadi.

Taevas püsib pilves ka esmaspäeva hommikul. Sajab vihma ja lörtsi, Kesk- ja Ida-Eestis ka lund. Saartel aga hakkavad sajud harvenema. Kohati on udu. Puhub muutliku suunaga tuul, Eesti lõunaservas valdavalt edelatuul 3 kuni 9 meetrit sekundis. Sooja on oodata 0 kuni 3 kraadi.

Päev on pilves selgimistega. Kui ennelõunal sajab Mandri-Eestis lörtsi ja lund, kohati ka vihma, siis pärastlõunal esineb juba vaid üksikuid vihmahooge. Paiguti püsib veel udu. Tuul puhub muutliku suunaga 1 kuni 7, Kagu-Eestis edelast iiliti 11 meetrit sekundis. Termomeetrinäit jääb vahemikku 0 kuni +4 kraadi.

Järgnevatel päevadel on taevas pilves, selgimisi esineb teisipäeval ja neljapäeval. Sajab vihma, öötundidel ka lörtsi. Vaid reedel on ka päevasel ajal lörtsi, õhtul sekka ka lund oodata. Õhutemperatuur püsib plusspoolel, langedes vaid teisipäeva ja reede öösel paiguti kraadi ulatuses miinusesse.