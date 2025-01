Trump nõuab väljasaadetavate migrantide arvu suurendamist

Valge Maja eesmärk on 1500 dokumentideta migrandi vahistamine päevas, võrreldes mõnesajaga eelmisel nädalal. Uus kvoot kuulutati välja Trumpi administratsiooni ametnike ning immigratsiooni- ja tollijärelevalveagentuuri (ICE) esindajate vahel laupäeval peetud vestluses, teatas väljaanne The Times.

Valge Maja on sotsiaalmeediakeskkonnas X tehtud mitmes postituses kiitnud ICE agente, kes sõnumite kohaselt "töötavad väsimatult meie kogukondade kaitsmise nimel". Administratsioon avaldas ka politseifotosid inimestest, keda nimetas mõne kõige halvema näitena dokumentideta migrantidest. Avalikustatute seas on seksuaalrünnakus süüdi mõistetud mehi ja Jordaania kodanik, keda süüdistatakse sidemetes ISIS-ega.

Trumpi piiriteemade juhtivametnik Tom Homan viibis pühapäeval Chicagos üht vahistamisoperatsiooni jälgimas. Ta ütles CNN-ile antud intervjuus, et see oli hea päev, mis toob muutuse. ICE kavatses eelmisel nädalal Trumpi esimesel täispäeval ametisoleku ajal sihikule võtta Chicago, kuid lükkas haarangud pärast plaani ajakirjandusse lekitamist edasi.

Homan kinnitas, et Trump volitas mitut muud föderaalagentuuri aktsiooni toetama, andes sellega märku oma kindlameelsusest täita kampaanialubadus saata riigist välja miljoneid migrante.

"President Trump on kogu valitsuse sellele teemale suunanud," ütles Homan. "Meil on täna valitsuse kõigil õiguskaitseorganitel ülesanne keskenduda avalikule turvalisusele ja riiklikele julgeolekuohtudele Chicagos."

Arreteerimiste arv pühapäeval oli suurim pärast seda, kui ICE alustas igapäevaste vahistatute kogusumma teatamist. Agentuur teatas eelmisel neljapäeval 538, reedel 593 ja laupäeval 286 arreteerimisest. Eelmisel aastal, Joe Bideni presidentuuri ajal, oli päeva keskmine vahistamiste arv 312 inimest.

Homan ütles pühapäeval ABC Newsile, et Trumpi administratsioon on alles massilise väljasaatmise plaani algusfaasis. Ta märkis, et ICE prioriteediks on migrandid, kes kujutavad ohtu avalikkusele ja riiklikule julgeolekule, kuid lisas, et kui tekib võimalus, hakatakse üleriigiliselt rohkem vahistama.

ICE teatas eelmisel aastal kongressile, et riigis on umbes 670 000 kriminaalkorras karistatud või kriminaalsüüdistusega migranti. Hinnanguliselt elab USA-s üle 11 miljoni dokumentideta migranti.

Trump on andnud ICE-le laialdased volitused, et kiirendada arreteerimist ja väljasaatmist. Eelmisel nädalal tühistas president direktiivi, mis keelas agentidel siseneda "tundlikesse kohtadesse", sealhulgas kirikutesse, koolidesse ja kohtumajadesse. Kodanikuõiguste organisatsioonid on määruse juba föderaalkohtus vaidlustanud.