Tsahkna Vene LNG ostmisest Saksamaa poolt: alternatiivid on olemas

Välisminister Margus Tsahkna (Eesti 200) ütles kommentaariks Saksamaa kasvavale veeldatud maagaasi (LNG) ostmisele Venemaalt, et sellele on alternatiivid USA ja Norra LNG näol olemas ning aastaks 2027 on lubanud kõik Euroopa Liidu riigid lõpetada Vene energiaimpordi.

"Kõigepealt ma tuletan meelde seda, mida Euroopa Liit on juba kokku leppinud, et hiljemalt 2027. aastaks me lõpetame täielikult Venemaa energiaimpordi. See tähendab, et me lõpetame selle täielikult. Sellest tuleb kinni pidada ja see on pikemas perspektiivis kogu Euroopa julgeoleku küsimus. See on see kokkulepe, mis on täna olemas," ütles Tsahkna ERR-ile.

"Ka eile ma Euroopa Liidu välisasjade nõukogus tõin välja selle, et päris paljud riigid väidavad, et neil ei ole võimalik Vene energiakandjatest loobuda ja nad on sunnitud neid tarbima jne, siis see tegelikult ei vasta tõele," lisas ta.

"Eestil on siin väga tugev positsioon. Ma tuletan meelde, et kuni 2022. aasta kevadeni oli Vene gaasi osatähtsus Eesti gaasi impordist ligikaudu 85 protsenti. Me olime peaaegu täiesti sõltuvad Vene gaasi osatähtsusest. Ja me tegime selle otsuse, et me muudame ennast Vene gaasist sõltumatuks. Ja vahetult pärast Venemaa agressiooni algust me lõpetasime Venemaa gaasi ostmise ja sanktsioneerisime selle ametlikult alates 1. jaanuarist 2023. Tegelikult aastaga me suutsime täielikult ennast Vene gaasist nii-öelda lahti ühendada," rääkis välisminister.

Tsahkna sõnul tõi Eesti Soomest ujuvterminali ja asus end varustama USA-st ja Norrast pärit LNG-ga. "See on täpselt see konkreetne ettepanek, mille me oleme ka teinud, meelde tuletanud Euroopa Liidus ja samamoodi ka G7 riikide suhtes. Alternatiiv Vene gaasile ja Vene energiale on täiesti olemas," ütles ta.

Tsahkna rõhutas ka seda, et Donald Trumpi keskne välispoliitika ja majanduspoliitika element on energeetika LNG ja energiakandjate ekspordi näol.

"Trump on ka Putini suunal öelnud, et energia embargo ja nafta hinna alandamine on meetmed, mida tema võtab kasutusele juhul, kui Putin oma eesmärke ei muuda. Ma arvan, et kõik Euroopa Liidu liikmesriigid peavad neid pingutusi tegema, et Venemaa energiast saada sõltumatuks," lausus Tsahkna.

Tsahkna tõi välja, et kui 10 dollarit barrelist nafta hinda alandada, siis Venemaa kaotaks otseselt kuskil 13 kuni 15 miljardit dollarit.

"Meie sõnum Saksamaa suunas ja kõigi teiste Euroopa riikide suunas on see, et ühise julgeoleku nimel ja selleks, et ka Venemaa sõjamasinat peatada

ja nõrgestada ka tulevikus, kuna Venemaa jääb agressiivseks riigiks ka tulevikus, siis me peame ennast välja lõikama Venemaa energiasõltuvusest," sõnas Tsahkna.

Väljaanne Financial Times kirjutas teisipäeval, et hoolimata sellest, et Saksamaa on loobunud Venemaa LNG otsetarnetest, ostis Saksamaa riiklik energiaettevõte Sefe eelmisel aastal Prantsusmaa Dunkerque'i sadama kaudu 58 tankeritäit Venemaa veeldatud maagaasi, mida on enam kui kuus korda rohkem kui 2023. aastal.

Reuters kirjutas jaanuari keskel, et nafta ja gaasi müügist saadav tulu Venemaa föderaaleelarvesse kasvas 2024. aastal enam kui 26 protsenti.