OpenAI teatel kasutasid hiinlased nende andmeid enda tehisaru koolitamiseks

USA tehnoloogiafirma OpenAI teatas, et firma leidis tõendeid selle kohta, et hiinlaste idufirma Deepseek kasutas Ameerika firma andmeid enda tehisintellekti mudeli treenimiseks. USA-s kasvab mure, et toimus intellektuaalomandiga seotud õiguste rikkumine.

OpenAI teatas ajalehele Financial Times, et on näinud tõendeid, et toimus niiöelda destilleerimine ning see tuleb Deepseekist. Tegemist on tehnikaga, mille raames kantakse keerukama mudeli andmed üle väiksemasse mudelisse.

Tehisintellekti tööstuses on see levinud praktika, kuna hoiab kokku raha. Samas Deepseek võis seda tehnikat kasutada konkureeriva tehisaru mudeli loomiseks ning hiinlased võisid nii rikkuda OpenAI kasutustingimusi.

Rohkem kommentaare ja üksikasju OpenAI ei andnud.

Donald Trumpi administratsioonis vastutab tehisaru arendamise eest David Sacks, kes kannab tiitlit ka krüptotsaar. Miljardär Sacks ütles juba varem, et toimuda võis destilleerimine ning on võimalik, et toimus intellektuaalomandi vargus.

Deepseeki poolt hiljuti turule paisatud tehisaru lõi lääneriikide tehnoloogiahiiglased värisema. Deepseeki mudel vähendas lääne tehnoloogiafirmade turuväärtust umbes triljoni dollari võrra, eriti kehvasti käis kiibifirma Nvidia käsi.

Deepseeki mudel on avatud lähtekoodiga ja tasuta. Seda ei pea kasutama Hiinas asuvatel serveritel, vaid seda saab laadida kasvõi keskmiselt tublisse arvutisse. Samas OpenAI poolt loodud ChatGPT Pro-versiooni eest peab maksma 200 dollarit kuus ja firma hoiab selle lähtekoodi avalikkuse eest saladuses.

Nvidia teatel kasutab Deepseek siiski nende kiipe ning firma aktsia sai suurest ehmatusest üle ja võttis taas suuna üles.