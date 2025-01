USA saadab kõige ohtlikumad illegaalid Guantanamo vanglasse

Trump kinnitas Valges Majas, et allkirjastab korralduse, millega antakse kaitse- ja sisejulgeolekuministeeriumitele korraldus alustada 30 000 inimesega illegaalsete immigrantide rajatise ettevalmistamist Guantanamo lahes.

"Meil on Guantanamos 30 000 voodikohta kõige hullemate kuritegelike immigrantide jaoks. Mõned neist on nii halvad, et me ei usalda neid isegi nende kodumaale, sest me ei taha, et nad tagasi tuleksid," rääkis Trump.

Trumpi sõnul kahekordistaks Guantanamo vangla avamine koheselt ebaseaduslikult riiki sisenenud immigrantide kinnipidamisasutuste arvu.

Kuuba president Miguel Diaz-Canel kritiseeris kolmapäeval Trumpi plaane saata kõige ohtlikumad ebaseaduslikud sisserändajad Guantanamo sõjaväevanglasse.

"USA uus valitsus teatas jõhkrusega taas vangide hoidmisest Guantanamo mereväebaasis, mis asub ebaseaduslikult okupeeritud Kuuba territooriumil," ütles president sotsiaalmeedias.

Diaz-Caneli andmetel kavatsetakse illegaalseid immigrante hoida rajatiste läheduses, mida USA on tema sõnul kasutanud piinamiseks ja ebaseaduslikuks inimeste kinnipidamiseks.