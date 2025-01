Vana-Vigala tehnika- ja teeninduskool jätkab Kehtna kutsekooli õppekohana

Haridus- ja teadusministeerium otsustas jätkata Vana-Vigalas kutseõppe pakkumist Kehtna kutsehariduskeskuse koolituskohana. Õppetöö korraldatakse ümber nii, et alates järgmisest õppeaastast jätkub autovaldkonna ja sepa eriala õpetamine Vana-Vigalas.

Ministeeriumi kutsehariduse ja oskuste poliitika osakonna juhataja Triin Laasi-Õige ütles, et selline lahendus säilitab kutseõppe võimalused piirkonna noortele erialadel, millele on tugev tööandjate toetus.

"Vana-Vigala õppekoht Kehtna kutsehariduskeskuse osana võimaldab ressursse paremini kasutada ning samal ajal pakkuda noortele tugevat erialast ettevalmistust," lausus ta

Õppe pakkumine piirkonnas säilib ja koolil on koos koostööpartneritega võimalus välja töötada uus majanduse kasvuvaldkonna nelja-aastane kutsekeskhariduse õppekava.

Vana-Vigala kutsekoolis õpib käesoleval õppeaastal 462 õpilast, kuid kooli toimemudel tänasel kujul ei ole jätkusuutlik, mistõttu on muutused vältimatud, märkis haridus- ja teadusministeerium. "Kutseõppe erialad, mida kool pakub, kuuluvad OSKA analüüside kohaselt kahanevatesse valdkondadesse ning nende pakkumine on dubleeritud erinevate regiooni kutsekoolide poolt. Lisaks on viimased kolm aastat olnud kriitiline kooli toimetulek eraldatud eelarvega," teatas ministeerium.

Vana-Vigala põhikooli õpilased saavad jätkuvalt kasutada kutsekooli õpilaskodu ja toitlustusvõimalusi.

Kooli ümberkorraldamise käigus vabanevad ja mittevajalikud õppehooned lähevad enampakkumisele, andes eraettevõtetele võimaluse piirkonda investeerida ja luua uusi töökohti, märkis ministeerium, lisades, et koostööd tehakse Raplamaa omavalitsuste, kooli juhtkonna ja teiste osapooltega, et tagada sujuv üleminek uuele õppekorraldusele.

Lähikuudel toimuvad kohtumised nii Vana-Vigala kutsekooli kui ka Kehtna kutsehariduskeskusega edasise tegevuse kokku leppimiseks.

Jaanuari keskel toimunud ümarlauakohtumisel Vana-Vigala kooli juhtkonna, lastevanemate ja omavalitsusjuhtidega rääkis minister Kristina Kallas, et kui Vana-Vigala tehnika- ja teeninduskool leiab omale uued erialad, mille järele on tööjõuturul suur nõudlus, võib ministeerium kaaluda seal uute erialade avamist ja kooli tegevuse jätkamist.

Mullu detsembris, kui haridus- ja teadusministeerium käis Märjamaa vallale tutvustamas Vana-Vigala tehnika- ja teeninduskooli sulgemise stsenaariume, ütles vallavanem Triin Matsalu pärast kohtumist, et ministeeriumil on kolm stsenaariumit: sulgemine aastal 2026, sulgemine aastal 2027 või jätkamine Kehtna kutseõppeasutuse all oleva õpikohana.

HTM võttis sel aastal vastu otsuse sulgeda Vana-Vigala tehnika- ja teeninduskool. Ministeerium on heitnud koolile ette, et see ei ole juba aastaid toime tulnud talle määratud eelarvega ja riik ei soovi seda toimetulematuse hinda enam kinni maksta.

Kooli direktor on põhjendanud kulutusi viimaste aastate hinnatõusuga.