Reform toob juurde 13 uut kutsekeskhariduse õppekava

Uus kutsekeskhariduse õppekava peaks hakkama kehtima alates 2025/2026 õppeaastast ning uute õppekavade peamine erisus võrreldes üldkeskharidusega on see, et pakutakse kaks ühes lahendust – teadmised ja oskused.

Uued kutsekeskhariduse õppekavad alates 2025/2026 õppeaastast:

– Bio- ja keemiatööstuse tehnoloogia keskendub biotehnoloogiale, veekäitlusele, keemiliste protsesside juhtimisele ja laboritööle.

– Ehitustehnoloogia pakub teadmisi ja oskusi ehitusviimistluses, betoonkonstruktsioonide ehituses ning puitkonstruktsioonide ehituses.

– Ilu- ja heaoluteenused ühendab juuksuritöö, spaateeninduse ning ilu- ja heaoluteenuste valdkonna kompetentsid.

– Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia on suunatud tarkvaraarendusele, IT-süsteemide haldusele ja küberturbele.

– Jätkusuutliku ettevõtluse korralduse fookuses on turundus, raamatupidamine, projektijuhtimine ning jätkusuutlik ettevõtlus.

– Külalismajandus hõlmab toitlustust, teenindust, majutust, turismi ja üritusturundust.

– Logistika ja laokorraldus keskendub veokorraldusele, laotööle ja kaubanduse logistikale.

– Masintöötlustehnoloogia on suunatud metalli- ja masinatööstuse spetsialistide koolitamisele.

– Side- ja võrgutehnoloogia keskendub telekommunikatsiooni, andmesidevõrkude ja küberturbe valdkondadele.

– Tekstiiltoodete disain ja -tehnoloogia hõlmab rõivaste ja tekstiilide tootmist, disaini ning ringmajandust.

– Toiduainete tehnoloogia valmistab ette spetsialiste pagari-, piima- ja lihatoodete tehnoloogia valdkonnas.

– Tööstuse digitehnoloogia keskendub robootikale, mehhatroonikale ja tööstusautomaatikale.

– Visuaalmeedia tehnoloogia hõlmab foto-, video-, trüki- ja multimeedia tootmist.

Ministeeriumi teatel on õppekavad loodud koostöös koolidega ning ei ole kitsa eriala põhised, vaid pakuvad laiemat valdkonnapõhist haridust koos spetsialiseerumistega.

Ministeerium kirjeldas, et uutes õppekavades on põhiained eesti keel, matemaatika, loodus- ja sotsiaalained ning võõrkeeled senisest mahukamad ja sisukamad ning õpilased saavad hea ettevalmistuse, et sooritada riigieksamid. Samuti võimaldab uus kutsekeskharidus personaalseid õpiteid, pakkudes laiapõhjalistele teadmistele lisaks huvipõhiseid spetsialiseerumisvalikuid.

Ministeerium selgitas, et uued õppekavad on osa laiemast kutsehariduse reformist, mille eesmärk on muuta kutseõpe konkurentsivõimeliseks ja atraktiivseks valikuks rakendusliku keskhariduse omandamiseks, mis võimaldab nii edukat tegutsemist tööturul kui ka õpingute jätkamist kõrgemal haridustasemel.

Õppekavade uuendamisega ja üldharidusõpingute tugevdamisega pikeneb õppeaeg praegustelt valdavalt kolme- ja 3,5-aastastelt õppekavadelt nelja aastani. See võimaldab lõpetada kutsekeskharidusõppe lisaks kutseoskuseid tõendavale tunnistusele ka kooli- või riigieksami tunnistusega.

Eelnõu on saadetud partneritele kooskõlastamiseks, sealhulgas tööandjatele, kutseõppeasutustele ja sotsiaalpartneritele. Uued õppekavad töötati välja koostöös ettevõtete, kutse- ja erialaliitude ning haridusasutustega, et tagada nende vastavus tööturu vajadustele.