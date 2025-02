Kõlvart: Ossinovski valetab, et Keskerakond soovis Puhangu tänavale trammi

Endine Tallinna linnapea, Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart ütles, et Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski (SDE) valetab, öeldes, et Keskerakond soovis Puhangu tänavale trammiliini.

"Tuleb tunnistada, et Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski valetab, kui ta räägib, et Keskerakond soovis rajada trammiliini Puhangu tänavale. Väide, et 2023. aastal oli kokkulepe olemas, ei vasta tõele. Selleks ajaks ei olnud veel otsust, käisid vaid arutelud trammitee projekti osas ja ühelgi kolmest variandist polnud teiste ees eduseisu. Sel ajal polnud isegi otsust, kas trammitee tuleb Põhja-Tallinna või Lasnamäele või hoopis Pärnu maanteele," kirjutas Kõlvart sotsiaalmeedias.

"Kuidas saab Ossinovski rääkida, et 2023. aastaks oli olemas otsus, kui ta ise püüdis 2024. aastal korduvalt koalitsioonis läbi suruda, et see trammitee tuleks Puhangu tänavale? Sel ajal arutleti väga mitmete lahenduste üle," lisas ta.

"Tasub vaid lugeda toonase abilinnapea ja tänase sotsiaaldemokraadi Vladimir Sveti 18. jaanuaril 2024. aastal kirjutatud postitust, milles ta teatab, et trammiliin tuleb läbi putukaväila koridori, kuid lõplik trajektoor on veel täpsustamisel. Kuu aega hiljem (veebruaris) kohtus Svet Põhja-Tallinna valitsuse töötajatega, kus ta kinnitas, et arutluse all on kolm võimalikku trajektoori ja ka sellest on säilinud protokoll. Märtsis 2024 kaotas Keskerakond Tallinnas võimu.

Nii Põhja-Tallinna endine vanem Manuela Pihlap kui mina olime selgelt Puhangu tänavale ja Stroomi rannaparki rajatava liini vastu," rääkis Kõlvart.

Kõlvart ütles, et see pole esimene kord, kui Ossinovski valetab. "Ta tegi seda ka volikogu puldis, kui väitis, et erakooli ostmine linnale on ametnike initsiatiiv. Nii nagu Ossinovski tõi erakoolile hoone ostmise idee koalitsiooni lauale, nii surus ka trammi Puhangu tänavale.

Kõlvarti sõnul leiab Keskerakond, et trammiliini ei saa rajada kohalikega asju läbi arutamata ja uus liin peab säästma nii Puhangu tänavat kui ka Stroomi rannaparki, kust trammide ümberpööramistee võtaks arvestatava osa ära.

"On kummaline, et sotsiaaldemokraadid ja ka linnaarhitekt, kes 2021. aastal nõudsid alusuuringuid ja rahva kaasamist Rävala trammitee küsimuses, ei pea nüüd elanike arvamust millekski," ütles Kõlvart veel.

Jevgeni Ossinovski ütles esmaspäeval avaldatud videos, et opositsiooni langedes on Keskerakonda tabanud mälukaotus, sest Pelguranna trammi projekt on nende enda algatatud.

Ossinovski avaldas sotsiaalmeedias video, kus näitab projekti jooniseid, kus on visandatud Puhangu tänavat läbiv trammitee ja mis tema sõnul on koostatud 12. aprillil 2023, kui linnapeaks oli Mihhail Kõlvart.