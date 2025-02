Zelenski kutsus USA firmasid investeerima riigi muldmetallide maardlatesse

"Ma tahaks, et USA ettevõtted arendaksid siin seda valdkonda," ütles Zelenski.

"Me oleme avatud asjaolule, et kõike seda saab arendada koos meie partneritega, kes aitavad meil kaitsta meie maad ja tõugata eemale vaenlast oma relvade ja sanktsioonipakettidega. See on täiesti õiglane," lisas Zelenski.

Trump ise teatas päev varem, et soovib pidada Ukrainaga läbirääkimisi lepingu üle, mille kohaselt Kiiev varustab Ühendriike elektroonikas kasutatavate haruldaste muldmetallidega vastutasuks Ameerika abi eest.

"Soovime sõlmida lepingut Ukrainaga, kus nad kindlustavad abi, mida me neile anname nende haruldaste muldmetallide ja muude asjadega," ütles Trump.

New York Times kirjutas detsembris, et Ukraina võimud on lükanud edasi lepingu allkirjastamise Ühendriikidega haruldaste muldmetallide töötlemise ja kaevandamise kohta, et Trump saaks ametisse astudes selle tehingu au enda võtta.