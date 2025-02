Laupäev tuleb sajuta

Laupäeval nihkub päikese välja toonud kõrgrõhkkond keskmega Laadoga lähistele ja hoiab lääneserva üle Eesti. Öö on selge taeva all külm ja tuul vaikne. Hommikul lisandub pilvi ja ka päev püsib suuremas osas pilvine, aga siiski sajuta. Õhtupoole läheb taevas aga kagu poolt taas selgeks ja valitsema jäävad nõrgad miinuskraadid.

Pühapäeval liigub kõrgrõhkkond veidi Venemaa suunas, aga püsib ikka servaga Eesti kohal. Mandri Eestis on pilvi vähe, saartel aga enam, kuid sadu siiski oodata ei ole.

Öösel on valdavalt selge ilm, varahommikul lõuna poolt alates pilvisus tiheneb, aga ilm püsib sajuta. Puhub nõrk idakaare tuul, saartel kagutuul 3-9, iiliti 13 m/s. Külma on 3 kuni 9 kraadi, Kirde-Eestis kuni 12, saartel kuni 3 kraadi.

Hommik on pilves selgimistega ja sajuta. Puhub idakaare tuul 1-6, saartel kagutuul 3-9, iiliti 12 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni -6, Ida-Eestis kohati -10 kraadi.

Ka päev tuleb pilves selgimistega ja olulise sajuta. Õhtul pilvisus kagu poolt hõreneb. Puhub kagu- ja idatuul 3-9, saartel puhanguti 13 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni -3 kraadi.

Sajuta ilm ja miinuskraadid püsivad ka järgnevatel päevadel.

Pühapäeva öösel langeb õhutemperatuur kuni -12ne, saartel kuni -5 kraadini, päeval on 0 kuni -5 kraadi.

Esmaspäeva öine keskmine õhutemperatuur püsib -9 kraadi juures, päeva keskmine on -2 kraadi, Ida-Eestis on seejuures mitme kraadi võrra jahedam, kui Lääne-Eestis. Ja tuul on nõrk ning valdavalt põhjakaarest.

Ka teisipäevaks ja kolmapäevaks sadusid oodata pole, ning ilm on talve kohta mõõdukalt jahe. Ja eesootav nädalavahetus tuleb sajuta, laupäev pilvisem, pühapäev päikselisem.