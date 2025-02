Pühapäeva õhtul tõuseb börsielektri hind väga kõrgele

Kui pühapäeval kõigu elektri hind Eestis kuni kella kolmeni pärastlõunal 20 ja 119 euro vahel megavatt-tunnist, siis alates kella neljast tõuseb hind üle 200 euro ning kella viie ja kuue vahel 325 euroni megavatt-tunnist.

Pühapäeva keskmine hind on Eestis 128,55 eurot megavatt-tunnist. Sama hind on ka Lätis ja Leedus, Soomes on samas hind väga odav, 25 eurot päeva keskmisena.

Lõppeva nädala keskmine hind oli Eestis 126 eurot, mis tähendab, et tegu on seni kalleima nädalaga sel aastal. Aasta esimesel kolmel nädalal oli nädala keskmine hind alla 100 euro megavatt-tunnist.

Pühapäeva pärastlõunal toimub ka Eesti, Läti ja Leedu elektrivõrgu ühendamine Mandri-Euroopa elektrivõrguga. Ühendamine algab kella kahe paiku.