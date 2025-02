USA rahandusminister sõidab Ukrainasse ja kohtub Zelenskiga

Trump teatas, et sõda peab lõppema varsti ja see lõppebki varsti. Tema sõnul on sõjas olnud liiga palju surma ja hävingut. Samuti teatas Trump, et kui Ameerika on tugev, siis maailmas on rahu.

Trump ei täpsustanud, millal Bessent Ukrainasse jõuab. Trump on samas varem järjepidevalt öelnud, et soovib Ukraina haruldaste muldmetallide vahetamist USA abi vastu

"Neil on haruldaste muldmetallide, nafta ja gaasi ning muude asjade poolest tohutult väärtuslik maa," ütles Trump esmaspäeval avaldatud usutluses telekanalile Fox News.

"Nad ei pruugi tehingut sõlmida. Nad võivad kunagi olla venelased või nad ei pruugi olla venelased. Aga meil on kogu see raha seal ja ma ütlen: ma tahan seda tagasi," rääkis Trump. Ta ütles, et tahab umbes 500 miljardi dollari väärtuses haruldasi muldmetalle.

Hiljuti kutsus ka Zelenski USA ettevõtteid investeerima tema riigi haruldaste muldmetallide maardlatesse.

New York Times kirjutas juba detsembris, et Ukraina võimud on lükanud edasi lepingu allkirjastamise Ühendriikidega haruldaste muldmetallide töötlemise ja kaevandamise kohta, et Trump saaks ametisse astudes selle tehingu au enda võtta.