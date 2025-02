Raik: mingeid rahukõnelusi veel oodata ei ole

Kas see JD Vance´i kriitika oli õigustatud ja sobilik siia konverentsile?

See oli üllatav, et ta keskendus oma kõnes ühistele väärtustele, aga samas oli väga selge, et USA debatis need demokraatlikud väärtused on muutunud poliitilise vastandumise teemaks. Sedasama vastandumist proovis ta nüüd üle kanda Euroopasse. Eriti murettekitav on see, et tema sõnul Venemaa desinformatsioon ja valimistesse sekkumine justkui ei olegi päriselt probleemid või midagi sellist, mis Euroopa demokraatiat ohustab, vaid ta ju väitis, et tegemist on hoopis Euroopa tsensuuriga ja sõnavabaduse piiramisega, kui me võtame kasutusele meetmeid selleks, et desinformatsiooni vastu võidelda.

Kas te kuulsite siin mingit selgust tulemas Trumpi rahuplaani osas või milliseid julgeolekugarantiisid plaanitakse Ukrainale anda?

Võib-olla kõige suurem üllatus ja kõige olulisem järeldus tänastest aruteludest ongi see, et Ukraina rahuplaani osas ei ole mitte midagi selgemaks saanud. Tundub, et USA-l tegelikult ei ole endiselt endal arusaama sellest, mida nad kavatsevad Ukraina teemal järgmiseks teha ja mingeid kõnelusi siin oodata ei ole. Kui nüüd tahta selles midagi positiivset näha, siis eurooplaste ja ameeriklaste vahel toimuvad diskussioonid, samuti ukrainlastega. Ehk on võimalus siis veel eurooplaste ja ukrainlaste poolt USA seisukohti mõjutada.

Kas tänase päeva järgi saab teha järeldusi ka järgmiseks kaheks päevaks siin julgeolekukonverentsil?

Ma väga ei ootaks, et Ukraina osas, midagi palju selgemaks saab. Rahukõnelised ikkagi veel ei ole midagi sellist, mis oleks homme algamas ja võib võtta veel üksjagu aega, enne kui sinnamaani jõutakse.