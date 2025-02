Zelenski: Ukraina ei aktsepteeri meie selja taga sõlmitud tehinguid

"Ukraina ei aktsepteeri kunagi meie selja taga tehtud tehinguid ilma meie osaluseta. Ja sama reegel peaks kehtima kogu Euroopa kohta," ütles Zelenski Müncheni julgeolekukonverentsil peetud kõnes.

Ukraina president kutsus Euroopat looma oma relvajõude, ärgitades kontinendi liidreid ise oma tuleviku üle otsustama ning öeldes, et Ukraina relvajõududest üksi Euroopa julgeoleku tagamiseks ei piisa.

"Nüüd, kui meie seda sõda võitleme ning rahu ja julgeoleku jaoks aluse paneme, peame üles ehitama Euroopa relvajõud," rääkis ta.

Zelenski esinemine järgnes sellele kui Trump pidas sel nädalal telefonikõne Venemaa võimujuhi Vladimir Putiniga, mis oli esimene USA ja Venemaa liidrite vahel pärast Venemaa 2022. aasta veebruari täiemahulist sissetungi Ukrainasse, ning ütles, et tema ja Putin kohtuvad tulevikus tõenäoliselt Saudi Araabias.

Ukraina president on korduvalt öelnud, et soovib enne Trumpi-Putini kohtumist saada kokku USA ja Euroopa esindajatega, et töötada välja ühine strateegia suhtluses Venemaaga. Zelenski ütles konverentsil, et tema arvates oleks ohtlik, kui Trump kohtub Putiniga enne, kui tema ja Trump kohtuvad.

Zelenski ennustas ka, et Kreml püüab veenda Trumpi osalema Moskvas 9. mail toimuval tseremoonial, kui Venemaa tähistab Nõukogude Liidu võitu Teises maailmasõjas Natsi-Saksamaa üle iga-aastase sõjaväeparaadiga Punase väljakul.

Zelenski hoiatas ka Euroopa liidreid, küsides retooriliselt, kas nende armeed oleksid valmis, kui Moskva alustaks avatud või petterünnakut. Viimane peaks välja nägema, nagu oleks selle toime pannud keegi teine ​​kui tegelikult selle eest vastutav rühm.

"Kui see [Ukraina-Venemaa] sõda lõppeb valesti, on tal (Putinil - toim.) kõvasti üle lahingutes karastunud sõdureid, kes ei oska muud kui tapmine ja rüüstamine," ütles ta ja viitas luureandmetele, mille kohaselt saadab Venemaa sel suvel oma väed Valgevenesse.