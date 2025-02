Eksperdid on Ukraina ja Euroopa rahukõnelustele kutsumise asjus äraootavad

USA Ukraina ja Venemaa küsimustes Keith Kellogg ei näe, et Euroopa esindajad istuks rahuläbirääkimiste laua taha. Praegu on kindel, et läbi räägivad USA ja Venemaa delegatsioonid. Keith Kellogg ütles siiski Münchenis, et ukrainlased on laua taga.

Ukrainlasest poliitikaanalüütik Artjom Dudtšenko ei usu, et Ukraina ukse taha jäetakse. Sellisel separaatrahul puuduks kehtivus.

"Isegi juhul, kui sellised läbirääkimised toimuks, ma arvan, et need ei jõustuks. Nad ei mängiks mingit rolli rahu saavutamisel," ütles ta.

Rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse teadur Ivan Klyszcz sellist separaatarhu aga ei välista. Kuid praegu on olukord tema sõnul ebaselge.

"Valge Maja on öelnud, et nad peavad mingeid kahepoolseid läbirääkimisi Venemaaga Riyadhis Saudi Araabias. Sellisel juhul isegi Ukraina ega Euroopa pole kutsutud. Neid teavitatakse ja see on kogu lugu," selgitas Klyszcz.

Sellisel juhul on Euroopa osalus veelgi tähtsam, ütles Klyszcz. Kui Ukraina surutakse Venemaa ja USA poolt vastu seina, on Euroopa ainus, kes Ukraina eest välja astub. Klyszcz möönis, et eurooplastele on omane otsida konsensust. Isegi vaatamata Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni algatusele kutsuda esmaspäeval Pariisis kokku mingit sorti Müncheni jätkukonverents puudub eurooplastel ühendav liider.

"Kõik on toimunud konsensuse alusel. See võtab aega ja tekitab arvatavasti kõige haprama olukorra. Konsensus võidakse leida ja on varem sarnastes olukordades leitud. See võtab aega. Selles mõttes ei tema (Emmanuel Macron) ega tulevane Saksamaa liidukantsler või praegune Olaf Scholz isegi vaatamata sellele, et tegu on suurte riikidega, saa võtta juhirolli," selgitas Klyszcz.