Vance ähvardas Putinit sõjalise survestamisega, aga hoiatas ka Euroopat

"On olemas majanduslikud mõjutusvahendid, loomulikult on ka sõjalised mõjutusvahendid, mida USA võib [Vene liidri Vladimir] Putini vastu kasutada," ütles Vance neljapäeval väljaandes The Wall Street Journal (WSJ) avaldatud intervjuus.

Andes WSJ-le intervjuu mõni tund pärast seda, kui USA president Donald Trump oli teatanud, et alustab Putiniga läbirääkimisi Ukraina sõja lõpetamiseks, ütles Vance: "Ma arvan, et sellest sünnib kokkulepe, mis šokeerib paljusid inimesi."

Päev enne Vance'i reedeks kavandatud kohtumist Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga avaldatud asepresidendi sõnad pakkusid Trumpi administratsiooni seni tugevaimat toetust Kiievile, pidades silmas Venemaa nõudmisi Ukraina desarmeerimiseks ja läänemeelse valitsuse väljavahetamiseks, kommenteeris WSJ.

"President ei lähe sellesse silmaklappidega," ütles Vance. "Ta ütleb: "Kõik on laual, teeme kokkuleppe."

Trump ütles neljapäeval ajakirjanikele, et Ukraina on Venemaaga peetavate kõneluste osapool, mis on Zelenski ja ka Euroopa riikide põhinõue.

Kuid Trump ütles neljapäeval ka seda, et Venemaa tuleks lubada tagasi demokraatlike suurrriikide klubisse G7 ja et Ukraina liikmelisus Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioonis on midagi, mida Venemaa ei saa lubada, tõdes WSJ.

Ukraina kohta rääkis Vance, et on liiga vara öelda, kui suur osa riigi territooriumist jääb Venemaa kätte või milliseid julgeolekutagatisi USA ja teised lääneliitlased saavad Kiievile pakkuda. Ta ütles, et need üksikasjad tuleb rahukõnelustel välja selgitada.

"On igasuguseid sõnastusi ja konfiguratsioone, kuid me hoolime Ukraina suveräänsusest ja iseseisvusest," kinnitas ta.

Trump on öelnud, et Putin soovib lõpetada konflikti, mille ta ise kolm aastat tagasi käivitas, alustades täismahulist sissetungi ja milles on hukkunud sadu tuhandeid inimesi ja hävinud osa Ukrainast. Vene väed kontrollivad ligi 20 protsenti Ukraina territooriumist, märkis WSJ.

Vance'i kinnitusel on Trumpi administratsiooni eesmärk veenda Putinit, et Venemaa saavutaks rohkem läbirääkimiste laua taga kui lahinguväljal.

Vance pakkus ka välja, et suhted Venemaaga võiks taastada pärast edukat kokkulepet Ukraina üle, öeldes, et Moskva praegune isoleeritus lääne turgudest on teinud Moskvast Pekingist sõltuva partneri. "Putini huvides ei ole olla väike vend koalitsioonis Hiinaga," leidis Vance.

USA kaitseminister Hegseth ütles kolmapäeval Brüsselis toimunud NATO kohtumisel, et Ukraina ei saa tõenäoliselt tagasi kõiki alasid, mis ta on alates Venemaa sõjategevuse algusest 2014. aastal kaotanud, läbirääkimised ei lõppe Ukraina saamisega NATO liikmeks ja julgeolekugarantiid peavad andma teised riigid, mitte USA. Hegseth täpsustas oma kommentaare neljapäeval, öeldes Brüsselis ajakirjanikele, et seda, millised järeleandmised tehakse või ei tehta, jääb Trumpi otsustada.

Vance nõustus, et Trump võib oma meelt muuta sõltuvalt sellest, kuidas läbirääkimised kulgevad.

"President Trump võib öelda, et me ei taha seda asja, see asi ei pruugi meile meeldida, aga me oleme nõus selle uuesti lauale panema, kui venelased ei ole head läbirääkimispartnerid või on asju, mis on ukrainlastele väga olulised ja mille me võiksime laualt maha võtta," rääkis ta.

Vance soovib Euroopa liidritelt sisepoliitika muutmist

Vance esineb reedel Müncheni julgeolekukonverentsil, kuhu koguneb suur hulk maailma poliitilisi liidreid ja välispoliitika eksperte. Ta ütles, et kavatseb liitlastest Euroopa liidritele öelda, et nad lämmatavad sõnavabadust ja demokraatiat, kui ei tee koostööd populistlikuks peetavate parteidega.

WSJ märkis, et kui Vance'iga kahepoolset kohtumist taotlevad Euroopa liidrid loodavad Trumpi administratsiooni esimeselt kõrgetasemeline visiidilt ülemaailmsete segaduste ajal koostöö uuele tasemele viimist USA-ga ja üksikasju Ukraina sõja lõpetamise plaani kohta, siis asepresidendil on teised kavatsused.

Vance plaanib Euroopa riigijuhtidele öelda, et Euroopa peab aktsepteerima eliidivastaseid poliitilisi jõude, peatama massimigratsiooni ja ohjeldama progressiivset poliitikat. Ta ütles, et kutsub üles naasma traditsiooniliste väärtuste juurde ja tegema lõpu migrantide kuritegevusele.

"See puudutab tegelikult tsensuuri ja migratsiooni, seda hirmu, mis president Trumpil ja minul on, et Euroopa liidrid kardavad oma rahvast," rääkis Vance. Ta ütles, et kutsub Saksa poliitikuid üles tegema koostööd kõigi parteidega, sealhulgas paremäärmusliku ja immigrantidevastase erakonnaga Alternatiiv Saksamaale (AfD).

Vance ründas Euroopa peavoolupoliitikuid, öeldes, et nad kasutavad nõukogude stiilis sõnavara, nagu desinformatsioon või valeinfo, et tõrjuda seisukohti, millega nad ei nõustu.

Vance rõhutas, et Venemaa sekkumine lääne demokraatiasse on USA-s ja Euroopas ülehinnatud. Tema sõnul on sisserände ohjeldamisest keeldumine on demokraatiale palju suurem oht ​​kui Moskva sekkumine valimistesse.

"Kui teie demokraatliku ühiskonna saab halvata 200 000 dollari suuruse sotsiaalmeedia kampaaniaga, peaksite tõsiselt mõtlema, kui tugev teie võim on või kui hea on teie arusaam sellest, mida inimesed tahavad," rääkis Vance.

Ta ütles, et migratsioonivastaseid kampaaniaid tegevate paremäärmuslike parteide valitsuskoalitsioonidest eemal hoidmine kärbib inimeste tahet, kes on korduvalt nõudnud piirikontrolli suurendamist. "Ma arvan, et kahjuks on paljud meie Euroopa sõbrad valijate tahet eiranud," ütles ta.

WSJ märkis, et Vance kavatseb oma kõnes Münchenis avaldada toetust miljardärist tehnoloogiaärimehele ja Trumpi liitlasele Elon Muskile. Muski poliitiline kampaania Euroopas, sealhulgas toetus AfD-le, mis on Saksamaal äärmusluse kahtluse tõttu jälgimise all, on pälvinud Euroopa liidritelt peaaegu ühehäälse kriitika, teiste seas on seda tegevust tauninud Saksamaa kantsler Olaf Scholz ja Prantsusmaa president Emmanuel Macron. Mõlemad mehed saabuvad Vance'i kõnet kuulama.

Vance ütles ka, et Musk ei räägi Trumpi nimel. Kuid ta ütles, et nõustub Muski seisukohaga, et Euroopa riigid peavad lõpetama suure hulga Lähis-Idast, Aafrikast ja mujalt pärit migrantide sisselaskmise. Ta ütles ka, et Euroopa liidrid eksisid, kui kritiseerisid Muski tema seisukohtade eest.