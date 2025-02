Vance'i sõnul peaks Zelenski hoiduma Trumpi avalikust kritiseerimisest

Trump väitis kõigepealt tõendeid esitamata, et Zelenski toetus olevat langenud nelja protsendini ning leidis, et Ukrainas tuleks korraldada valimised. Zelenski süüdistas seejärel Trumpi väärinforuumis elamises. Ka kolmapäeval avaldatud arvamusuuringu tulemused näitavad, et Zelenski toetus on 57 protsenti.

Sellega aga riid ei lõppenud ning Trump nimetas Zelenskit "valimisteta diktaatoriks", mis šokeeris kogu Euroopat.

Samal päeval andis Vance intervjuu Briti ajalehele DailyMail. Ta kommenteeris selles Zelenski viimaseid väljaütlemisi Trumpi kohta.

"Mõte, et Zelenski muudab USA presidendi meelt, kui räägib temast avalikult meedias halvasti, kõik, kes presidenti tunnevad, ütlevad teile, et see on kohutav viis selle administratsiooniga suhtlemiseks," ütles Vance.

Umbes samal ajal alustaski Trump oma rünnakut Zelenski vastu. Washingtoni ja Kiievi suhted sattusid tõsisesse kriisi.

Vance'i sõnul on Zelenski saanud halba nõu Trumpi administratsiooniga suhtlemisel.

"Me ilmselgelt armastame Ukraina rahvast. Me imetleme nende sõdurite vaprust, kuid muidugi arvame selgelt, et see sõda peab kiiresti lõppema. See on Ameerika Ühendriikide presidendi poliitika. See ei põhine Vene desinformatsioonil. See põhineb asjaolul, et Donald Trump on minu hinnangul geopoliitikaga hästi kursis ja ta on selles küsimuses pikka aega olnud kindlal seisukohal," ütles Vance.

Trump teatas juba eelmisel nädalal, et rääkis Putiniga läbirääkimiste kohesest alustamisest Ukraina sõja lõpetamiseks. Washington andis siis veel teada, et USA ei lase Ukrainal NATO-ga liituda. See vallandas Kiievis paanika, et kokkuleppeid hakatakse sõlmima üle Ukraina pea.

Trump on seejärel ka korduvalt esitanud põhjendamatuid ja vastukäivaid väiteid abi väärtuse kohta, mida USA on Ukrainale alates 2022. aastast osutanud – viimati tõstis ta selle summa 350 miljardi dollarini. Samal ajal ihub Trump hammast Ukraina maavaradele ja nõuab sadade miljardite dollarite väärtuses tehingu sõlmimist.