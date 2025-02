Hamas andis Iisraelile üle nelja surnud pantvangi säilmed, kelle rühmitus 2023. aasta 7. oktoobri rünnaku käigus elusalt vangistas. See on esimene kord pärast relvarahu algust, kui rühmitus tagastab pantvangid surnuna.

Hamasi teatel andsid nad üle Shiri Bibasi (röövimise hetkel 33 aastane), tema kahe väikese poja (nelja-aastane ja üheksakuune), ning rahuaktivist Oded Lifshitzi (83) surnukehad.

Iisrael teatas, et kinnitab nende isikud pärast ekspertiisi.

Pärast esialgseid teateid perekonna hukkumisest ütles Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu, et rahva süda on purunenud, ning lisas, et Iisrael tegeleb "koletistega".

Koreograafilistes stseenides, mis meenutasid ka varasemaid pantvangide üleandmisi, laotas Hamas Gaza lõunaosas asuvas Khan Younis publikuhulga ette lavale neli musta kirstu. Kirstude taustal oli propagandaplakat, mis süüdistas pantvangide hukkumises Netanyahut.

Punase Risti ametnik ilmus Hamasi relvastatud võitlejate kõrval laua taha dokumentidele alla kirjutama. Pärast seda viidi kirstud Punase Risti sõidukitega minema. Seejärel anti säilmed üle Iisraeli vägedele Gazas ja viidi edasi Iisraeli. Surnukehad viidi Iisraelis Jaffas asuvasse Abu Kabiri kohtuekspertiisi instituuti, kus neile tehakse autopsia.

Punane Rist esitas varem Hamasile palve korraldada säilmete väärikas üleandmine. Viimastel nädalatel toimunud pantvangide vabastamise korraldus on langenud laialdase hukkamõistu alla.

Kinnitamata teated, et Shiri Bibas ja tema pojad on surnud, vallandas üle kogu riigi leina.

Pole teada, kuidas Shiri ja tema pojad surid. Hamas ütles 2023. aasta novembris, et nad hukkusid Iisraeli õhurünnakus, kuid ei esitanud selle kohta tõendeid. Toona ütles Iisraeli sõjakabineti liige Benny Gantz, et väitele pole kinnitust.

Perekond koos isaga viidi Hamasi juhitud rünnaku käigus 2023. aasta oktoobris Iisraelist Nir Ozi kibbutsist Gazasse.

Laste isa Yarden Bibas (35) vabastati 1. veebruaril koos kahe teise pantvangiga.

Oktoobri rünnaku käigus võttis Hamas Nir Ozist kinni ka pensionil oleva ajakirjaniku Oded Lifschitzi ja tema naise Yochevedi. Hamas vabastas 85-aastase naise kaks nädalat hiljem.

2023. aasta oktoobris toimunud rünnakus hukkus umbes 1200 inimest, peamiselt tsiviilisikud, ja 251 inimest viidi pantvangina Gazasse. Iisrael alustas pärast rünnakut ulatuslikku sõjalist kampaaniat, mis on Hamasi juhitava tervishoiuministeeriumi andmetel tapnud vähemalt 48 297 palestiinlast – peamiselt tsiviilisikuid.

Pantvangide säilmete üleandmine lepiti kokku 19. jaanuaril jõustunud relvarahulepingu raames. Iisraeli teatel kinnitas Hamas, et annab üle kaheksa pantvangi säilmed.

Iisrael ja Hamas leppisid kokku, et vahetavad relvarahu esimese kuue nädala lõpuks 33 pantvangi umbes 1900 vangi vastu.

Seni on vabastatud 28 pantvangi ja üle 1000 vangi.

66 oktoobri rünnaku käigus võetud pantvangi on endiselt Gazas. Samuti peetakse kinni veel kolme enam kui kümme aastat tagasi võetud pantvangi. Arvatakse, et umbes pooled kõigist Gazas olevatest pantvangidest on elus.

Hamas peaks laupäeval vabastama kuus elavat pantvangi.