Vanglateenistus tahab kriminaalasjade arutamise Harju maakohtusse koondada

Eesti kolmes vanglas - Tartu, Viru ja Tallinna vanglas - on kokku 330 vahistatut. Kohtuistungiks transporditakse neid selle piirkonna kohtusse, kus menetlus käib, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Näiteks sõidutatakse Pärnus mehe tapnud noormehi kohtuistungile Pärnu kohtumajja Tallinna vanglast. Iga kinnipeetava kohta peab kaasa sõitma kaks ametnikku ja nii on noormeestega iga kord kaasas neli inimest. Konvoibussil tuleb nende Pärnusse toomiseks iga kord Pärnu ja Tallinna vahet sõita kokku neli korda.

Vanglateenistus soovib aga kokkuhoiu eesmärgil sellise vahialuste üle Eesti sõidutamise ära lõpetada.

Kui me peaksime mingist kohast näiteks ära kolima ja mingi kinnise vangla sulgema, siis paratamatult kaasneb sellega ka see, et me peame vahistatud ära kolima. Ja omakorda kaasneb ka see, et siis see vahistatute asjade menetlemine sellest vahistatu enda asukohast kaugeneb olulisel määral," ütles vanglateenistuse juht Rait Kuuse.

Kuuse sõnul ei ole aga politsei võimeline neid üle Eesti kohtutesse transportima. Tema sõnul oleks kõige mõistlikum koondada vahistatutega kriminaalasjad Harju maakohtusse.

"Pooled vahistatud asuvad täna Tallinna vanglas. Siin selle töö ümber korraldamine selles mõttes on kõige lihtsam," sõnas Kuuse.

Kui palju sellega kokku hoitakse, ta öelda ei osanud, kuid vanglateenistusel on lähiaastatel vaja kokku hoida 10 miljonit eurot.

Pärnu maakohtu esimees Toomas Talviste ütles, et kohtud pigem Tallinnasse koondumist ei toeta.

"Pigem kohtud ilmselt ei toeta seda, et ainult ühte kohta ehk siis ainult Tallinnasse kõik asjad viia. Ka regionaalpoliitiliselt see väga mõistlik otsus ilmselt ei ole. See eeldaks ka seda, et me peaksime hakkama ilmselt kohtunike ressurssi ümber jaotama vabariigis, mis praegu minu arvates on täiesti mõistlikult jagunenud," lausus Talviste.

Talviste sõnul oleks variant koondada kohtuistungid iga maakohtu tööpiirkonnas ühte linna, aga igal juhul tähendaks see, et väiksemates kohtades vahistatutega kriminaalasju enam ei arutataks. Lisaks tähendaks muudatus tema sõnul seda, et kui vahistatud ei sõida, tuleb sõita kõigil teistel. Nii koliks kohtupidamine kaugemale nii tunnistajatest, prokuröridest kui ka näiteks ajakirjanikest. Sama leiab prokuratuur.

Meie peame olema siiski kannatanutele lähedal. Meie peame olema kogukonnale lähedal. Nii peaksid kõik tunnistajad, kannatanud, kohtumenetluse pooled tegema nii sõiduaja kui ka ületunni töökulusid selleks, et kohtusse jõuda, kaasa arvatud ka kaitsjad, kelle kulud sellisel juhul suurenevad," ütles Viru ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör Gardi Anderson.

Andersoni sõnul ei ole prokuratuur kokkuhoiu vastu, kuid esmalt tuleks hinnata, kas kriminaalmenetlustes saaks lahendada rohkem video teel.