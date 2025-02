Uuring: Reinsalu kasvatas toetust eelistatud peaministrikandidaadina

Jätkuvalt on Eesti valijate seas populaarseim peaministrikandidaat opositsioonis oleva Isamaa esimees Urmas Reinsalu, kes on toetuse tõstnud pärast paariprotsendilist langust tagasi 25 protsendile, selgub Delfi tellitud ja Turu-uuringute AS-i korraldatud uuringust.

Võrreldes jaanuariga on kerkinud ka EKRE esimehe Martin Helme toetus kolme protsendipunkti võrra ja nüüd on see uuringu järgi 13 protsenti.

Helmega täpselt sama toetusega on peaminister ja Reformierakonna esimees Kristen Michal, kelle populaarsus ei ole sügisest saadik oluliselt paranenud.

13 protsenti on ka Keskerakonna esimehe Mihhail Kõlvarti populaarsus, näitab uuring.

Koos Reformierakonnaga valitsusse kuuluvate erakondade esimeeste toetus püsib madalal. SDE esimehe Lauri Läänemetsa toetus on seitse ja Eesti 200 esimehe Kristina Kallase toetus kuus protsenti.

Isamaa toetajate seas on Reinsalu reiting tõusnud võrreldes möödunud kuuga kaheksa protsendipunkti – jaanuaris toetas teda 72, veebruaris 80 protsenti Isamaa toetajatest.

Reformierakonna toetajate hulgas on Kristen Michali populaarsus samas langenud. Kui jaanuaris oli Michali poolt 64 protsenti Reformierakonna toetajatest, siis veebruaris langes see 59 protsendile.

Helme üldise tõusu taga peitub poolehoid just muust rahvusest inimeste seas. Kui jaanuaris toetas EKRE esimeest peaministrina neli protsenti muust rahvusest elanikest, siis nüüd on see näitaja tõusnud 12 protsendile. Nüüd on Helme toetus muust rahvusest inimeste hulgas pea sama suur kui eestlaste hulgas.

Turu-uuringute AS-i uuring toimus 7.–17. veebruaril.