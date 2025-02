"Impulss": kuidas omamoodi poiss Viljandis vihaobjektiks sattus

Eero on pealtnäha täiesti tavaline 19-aastane noormees, kes on 175 cm pikk ning kelle hobideks on pillimäng ja sport.

Ent mullu suvel sai Eero kuulsaks ja mitte heade pillimänguoskuste või sporditulemuste tõttu, vaid just seepärast, et ta on eriline. Noormehe mäng Viljandi pargis jäi silma kohalikele elanikele, kellest üks Eerot pildistas ja foto Facebooki gruppi postitas. See tõi kaasa julma vihakõne, millest pere pole tänaseni üle saanud.

"Kui sa ikkagi käid poes ja koos lastega ja selja tagant tuleb, et kuule, vaata, see on see pervo, vaata. Vaata, selle pilt oli seal. Kui sa selja tagant seda kuuled, siis see ei ole tore, seda oli palju.. Mina, kes ma pean ennast väga tugevaks," puhkes noormehe ema Õnne nutma.

Õnne kinnitab, et Eero ei ole kunagi olnud pahatahtlik, kuid tal on omad eripärad, mis tulenevad tema diagnoosist.

"Tal on ATH-d, natuke autismi ja vaimset puuet. Nelja-aastasest saadik oleme käinud uuringutel ja saanud need diagnoosid ja selle teadmise juures elanud ja õppinud. Õppinud, kuidas toime tulla. Ühed veidrused asenduvad järgmistega. Kõik need muud arenguprobleemid, nagu lastel ikka on, tema juures ka," rääkis Õnne.

Kui Eero sündis, siis tundus ta laps nagu iga teine. Mida aeg edasi, seda selgemaks sai, et tavalises haridussüsteemis ta hakkama ei saa. Seetõttu panid vanemad ta toimetulekukooli.

"Õpiti siis täpselt tema arengu järgi. Ei ole mõtet kirjatähtede juurde minna, kui trükitähed veel selged pole," selgitas ema, lisades, et Eero õppis näiteks lugema alles kuuendas, seitsmendas klassis.

Nüüd käib 19-aastane Eero erivajadustega õpilaste koolis ja on lisa-aastal, et saada kätte põhiharidus. Kool ja ka kodulinn on Eerole uued, sest mullu kolis noormees koos kondiiter-koolitajast ema Õnnega Pärnust Viljandisse.

Kui pere oli alles Viljandisse kolinud, avastas Eero kodu lähedalt pargi, kus käis kettagolfi mängimas ja piirkonnaga tutvumas. "Aga ühel päeval, kui me olime linnast väljasõidul, tuli mulle sõnum, et kas ma seda postitust olen näinud. Siis avastasin, et sellises grupis nagu Märgatud Viljandis - täissuuruses mul poja pilt tekstiga kui ohtlikust, kahtlasest tüübist, kes pildistab noori tüdrukuid. Esiteks ei ole Eerol mitte ühtegi pildistamisvahendit, ta õppis alles telefoni kasutama. Tal on selline pisikene sinine telefon, millele vaevalt näppudega pihta saad," jutustas ema.

Eero lihtsalt jätkas uues kodukohas enda lemmikmängu mängimist, kehastudes detektiiviks sarjas "Kättemaksukontor". Hoiatav foto Eerost levis sotsiaalmeedias kulutulena nii Facebookis kui ka noorte suhtluskanalis Snapchat ja kommentaare aina lisandus.

Siin on mõned näited: "Mängib kõva meest, ähvardades väikseid lapsi. Eluaegne trauma lastele, see ei ole okei käitumine."; "Kust sa tead, et käppida tahtis, äkki tahtis enne kommi anda"; "Ilmselgelt on ta psühhopaat"; "Eks tuleb psühhopaadile ka väike õppetund anda"; "Keegi nokki peaks tolgusele andma, on ressurssi ülegi ja kambakesi sinised kallal"; "Ma ei hakka vaidlema, peast haige või misiganes ta on, kui selliseid trikke teeb. Kui pooldad selliseid, siis vaata, et su lapsed kogemata sellise käe alt läbi ei käi."

Postitused viisid Õnne endast välja, kuna väited on alatu laim. "Seal oli pikk vestlus juba tekkinud. See pani selle suure ratta käima, kuidas inimesed hakkasid kohe kirjutama sinna juurde. Täitsa oli ka selliseid lauseid, et sellisele tuleb ikka koht füüsiliselt kätte näidata," meenutas Õnne, lisades, et poega sõimati ka perverdiks ning postitustel oli palju vaatajaid ja kommenteerijaid.

Järjest vihasemaks muutuvaid kommentaatoreid ei kõigutanud ka see, kui üks peretuttav püüdis lõimes olukorda selgitada. "Et see kindlasti ei ole kahtlane tüüp, et ta lihtsalt on alles kolinud oma perega siia linna ja tal on sellised mitte-eakohased mängud. Et kui neid puu tagant puu taha jooksmise mänge mängiks 12-aastane, siis see oleks okei, aga kui seda teeb selline meeter seitsekümmend pikkuses tol ajal 18-aastane, et siis see tundub muidugi veider. Ja kõik, mis on veider, on kindlasti väga kahtlane," võttis Õnne selgituskatse kokku.

Jõhker vaenamine sotsiaalmeedias kulmineerus olukorraga, kui ühel päeval jooksis noormees hirmunult koju. Ema sõnul oli ta pargist minema aetud sõnadega, et sina, pervert, kao siit pargist minema, sina ei või siin olla ja nii edasi.

"Lõppes sellega, et kutsusime kohale ka politsei. Ka vastaspool oli paigal - see noormees, kes seda asja seal majandas - ta oli umbes 17-aastane. Takkajärgi mõtlen, et ta tegi kõik õigesti. Sest kui tema ütles, et temale ema näitas seda pilti ja ütles, et see on pervert ja kui teda näete, siis ajage minema ja hoidke eemale. See poiss ei saanud midagi valesti teha, ta kuulas oma ema."

Kuigi pilt Eerost oli Facebooki grupis Märgatud Viljandis üleval vaid mõned päevad, siis kohalikud salvestasid foto ja see levis edasi. Kiusulaine jätkus kõikjal, kuhu Eero läks. Noormehele isegi helistati ja ta otsiti ekstra linna pealt üles, kusjuures vaimsele vägivallale lisandus ka füüsiline.

Raske on öelda, millise jälje jättis läbielatu Eerole, kuid ema Õnnele põhjustas see sügava trauma.

Õnne kaalus kommentaatorite vastu ka kohtusse pöördumist, kuid tundis, et ei jaksa veel üht võitlust ette võtta. Praeguseks on algse postituse tegija politsei juures Õnne ja Eeroga kohtunud.

"Jah, toimus vabandamine, aga see vabandus oli minule ainult. Mingi osa sellest on minu jaoks lõppenud, aga kui nüüd tuli seesama küsimus, et võiks sellest uuesti rääkida ja sellest võiks teistele õppetund olla, siis tuleks justnimelt mõelda, mida me postitame. Nii kergesti tehakse postitusi ja sellel võivad väga tõsised tagajärjed olla," nentis Õnne kokkuvõtvalt.