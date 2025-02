RMK teeb puiduoksjoni teise etapi korraldamiseks ettevalmistusi

Jaanuari alguses otsustas RMK, et puidukeemiatehasele suunatud müügipakkumisel osalenud ettevõtete äriplaanid olid teostatavad ning võitja väljaselgitamiseks korraldatakse täiendav enampakkumine.

RMK meediasuhete juht Priit Luts ütles ERR-ile, et vahepealsel ajal on RMK suhelnud riigimetsast varutavale vähemväärtuslikule paberipuidule ning raidmetele konkureerivate Fibenoli, Biojeti, Horizoni, Power2X-i ja VKG Fiberiga, et detaile täpsustada.

"Niipea, kui oksjoni tingimused, sealhulgas kuupäev, ja selle tulemusel sõlmitavate lepingute põhitingimused on lõplikult paigas, anname oksjoni toimumise kuupäevast teada nii ettevõtjatele kui avalikkusele," lisas Luts.

Ükski viiest ettevõtjast ei ole avaldanud soovi enampakkumisel osalemisest loobuda.

"Seni on ettevõtjad aktiivselt osalenud infovahetuses," ütles Luts.

RMK paneb enampakkumisele 700 000 kuupmeetrit paberipuitu ja umbes 140 000 kuupmeetrit raidmeid. Varaseim tarnete aeg on 2028. aastal.

Enampakkumisse on ettevõtted kaasatud nii, et okaspuu paberipuidule, mida on umbes 360 000 kuupmeetrit aastas, on pakkujateks VKG Fiber ja Horizon Tselluloosi Paberi AS, kasepaberipuidule, mida on 340 000 kuupmeetrit aastas, konkureerivad VKG Fiber ja Fibenol ning 140 000 kuupmeetrile hakkpuidule raidmetest ja võsast saavad pakkumise teha Biojet ja Power2X B.V.

Kõigi enampakkumisel osalejate toorainevajadus on kokku 5,26 miljonit kuupmeetrit, millest riigimetsa toorainet soovitakse 2,1 miljonit kuupmeetrit. Nõudlus ületab pakkumist kolmekordselt.