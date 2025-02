Trump: Ukraina võib NATO-ga liitumise ära unustada

"NATO – võite selle ära unustada," ütles Trump, kui temalt küsiti võimaliku leppe kohta, mis peaks sõja lõpetama. "Ma arvan, et see on tõenäoliselt põhjus, miks kogu see asi algas."

Ka USA kaitseminister Pete Hegseth on nimetanud Ukrainale NATO liikmesuse andmist ebarealistlikuks. "USA ei usu, et Ukraina NATO liikmesus on läbirääkimistel saavutatud lahenduse realistlik tulemus," sõnas USA Hegseth 12. veebuaril Brüsselis Ukraina kaitsekontaktgrupi kohtumisel kõneldes.

Samuti rääkis Trump, et Euroopa asi on pakkuda Ukrainale julgeolekutagatisi, keeldudes andmast Ühendriikide nimel lubadusi, mis oleks osa Ukraina maavarade kokkuleppes.

"Ma ei kavatse anda liiga palju julgeolekutagatisi," ütles Trump. "Me laseme seda teha Euroopal, sest... Euroopa on nende vahetu naaber, aga me kavatseme tagada selle, et kõik kulgeb ladusalt."