Trump käskis Ukraina sõjalises abistamises pausi teha

USA president Donald Trump käskis esmaspäeval teha pausi sõjalise abi andmises Ukrainale, teatas Ühendriikide valitsusametnik uudisteagentuurile AFP. Sellega suurendas USA järsult survet Kiievile, et see nõustuks rahuläbirääkimistega Venemaaga.

"President on selgelt öelnud, et ta on keskendunud rahule. Vajame, et ka meie partnerid oleksid sellele eesmärgile pühendunud. Peatame oma abi ja vaatame selle üle tagamaks, et see aitab lahendusele kaasa," ütles Valge Maja anonüümsust soovinud ametnik lühikeses avalduses.

Kaitseministeeriumi anonüümseks soovida jäänud ametlik allikas kinnitas sama uudisteagentuurile Bloomberg.

Allika andmetel kehtib korraldus kogu USA sõjatehnika kohta, mida pole veel Ukrainasse tarnitud.

Bloombergiga vestelnud ametniku sõnul peatatakse USA sõjaline abi Ukrainale seniks, kuni Ukraina juhtkond demonstreerib oma siirast pühendumust rahule.

Ukraina loodab Zelenski sõnul rahu kehtestamisel USA toetusele

Ukraina loodab rahu kehtestamisel USA toetusele, ütles esmaspäeval president Volodõmõr Zelenski, kelle sõnu vahendas uudistekanal Ukrinform.

"Jätkame oma tööd partneritega. Meil on läbirääkimised ja muud sammud peagi tulemas," sõnas Zelenski.

Riigipea rõhutas, et Ukraina püüab muuta oma diplomaatia tõeliselt sisuliseks, et sõda võimalikult kiiresti lõpetada.

Samuti toonitas Zelenski, et keegi ei ihalda rohkem rahu, kui Ukraina rahvas, kelle linnad ja külad hävinevad ning kelle elud lähevad kaotsi. "Peame selle sõja peatama ja julgeoleku tagama," jätkas president.

USA president Donald Trump ütles varem päeval, et Zelenski peaks rohkem hindama USA toetust Venemaa invasiooni vastu võitlemisele.

"Noh, ma lihtsalt arvan, et ta peaks olema rohkem tänulik, sest me oleme nende kõrvale jäänud niiöelda paksus ja vedelas," sõnas Trump Valges Majas ajakirjanikele.

Trump andis samuti mõista, et Ukrainaga võib maavaralepingu sõlmimiseks veel lootust olla.

Küsimusele, kas maavarade tehing, mis pidi olema samm konflikti lõpetamise poole, on surnud, vastas Trump: "Ei, ma ei arva nii."

Trump teatas samas enne seda, et Washington ei kavatse enam leppida Zelenski suhtumisega võimaliku relvarahu küsimusse Venemaaga.

"Tegu on halvima avaldusega, mida Zelenski sai teha ja Ameerika ei kavatse enam kauem sellega leppida," kirjutas Trump oma sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social, kuhu lisas viite artiklile, mis tsiteeris Zelenskit, kelle sõnul on sõja lõpp veel väga kaugel.