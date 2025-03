Keldo: peame sotsidega tõsiselt arutama, kuidas koos valitsuses jätkata

Reformierakonna juhatuse liige, majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo ütles, et Sotsiaaldemokraatliku Erakonnaga on vaja tõsiselt arutada, kas nad näevad koalitsioonilepingus kokkulepitut Reformierakonnaga ikka samamoodi, sest asju, mis mitmesuguseid kokku lepitud algatusi takistavad, on juba liiga palju.

Reformierakonna järjest valjema Sotsiaaldemokraatliku Erakonna suunas sihitud kriitika valguses küsis ERR Keldolt, kas see kõik viitab sellele, et Reformierakond valmistub sotse valitsuskoalitsioonis üle parda viskama.

"Mulle tundub, et regionaalministeeriumil on mingi masin käima läinud. Nad suudavad varsti juba rohkem kui kord nädalas mingi uue bürokraatliku või ametkonda suurendava meetmega välja tulla. Päris keeruline on nii. Praegu Läänemets on ära. Aga eks me peame tõsiselt arutama," vastas Keldo.

"Seitse kuud tagasi me leppisime kokku, et meie prioriteediks on julgeolek, seal meil suuri erimeelsusi ei ole, eks tuleb kokku leppida, kuidas pikemas vaates seda täiendavat rahastusmudelit vaadata. Kui palju tuleb Euroopast, mis tuleb laenudega ja mis mitte. Aga me ju leppisime kokku, et me tegeleme bürokraatia vähendamise, ettevõtluskeskkonna konkurentsivõimelisemaks muutmisega. See oli meie number kaks prioriteet, mida kõikide erakondade esindajad ühest suust ütlesid. Aga see, mis kotleti sees on või kuidas jälle pakendama peab annetatud toitu jne. See ei ole ju see, mida me kokku leppisime," pahandas Keldo.

"Me peame kindlasti läbi arutama, kas me ikka saame ühtemoodi aru, mida tähendab ettevõtluskeskkonna konkurentsivõimelisemaks muutmine. Majandusministeeriumis on ootamas töölepingu seaduse paindlikumaks muutmine, välistööjõu küsimus. Rääkides kokkuhoiust, millised on võimalikud töötukassa täiendavad kokkuhoiumeetmed tööhõiveprogrammist. Neid asju on kahjuks juba liiga palju, kus me ei ole saanud teha seda, mida me kokku leppisime," lisas Keldo.

Küsimusele, kas erimeelsuste püsides hakkab Reformierakond uut koalitsioonipartnerit otsima, vastas Keldo, et see on veel liiga ennatlik küsimus.

"See ei ole kindlasti kuidagi minu öelda. Eks siis erakonna juhid peavad arutama, vajadusel juhatused, et mis on nägemused, võimalused. Tuleb aru saada, kas on koos tahe neid asju teha, mida me alles seitse kuud tagasi kokku leppisime," ütles Keldo veel.