Reformierakonna ja Eesti 200 valitsus jätaks ära ettevõtete tulumaksu

Peaminister Kristen Michal ütles pressikonverentsil, et valitsuse siht on liikuda poliitilisel skaalal paremale. "Ajal, kui on vaja teha kiireid otsuseid ei saa lõputult nende otsuste juurde naasta, neid üle vaadata, nende üle aru pidada. Mõned otsused tuleb Eesti jaoks ära teha ja edasi minna," ütles Michal.

Michali sõnul läheb ta teisipäeval president Alar Karise juurde avaldustega nelja ministri ametist lahkumiseks. Uue valitsuse kandepind riigikogus oleks 52 häält.

Välisminister, erakonda Eesti 200 esindanud Margus Tsahkna lisas, et toetuse asjus on räägitud juba ka riigikogu nii-öelda aknaalustega ehk saadikutega, kes fraktsiooni ei kuulu.

Michal rõhutas, et valitsuse eesmärk saab olema eelkõige majanduskeskkonna parandamine ja julgeoleku kindlustamine.

"Esimene asi on majandusvaldkonnas jätta ära erinevad maksutõusud, esimene on ettevõtluse kasumi maksustamine. Ettevõtluses peab saama kasvada, eriti ajal kui pikem majanduslangus on läbi saanud, majanduse mõttes on soojemaks läinud. See sõnum aitab ettevõtetel oma tegevusi paremini planeerida," ütles Michal.

"Selles me esialgses formaadis oleme partnerite vahel kokku leppinud. Loomulikult teeme kohase eelnõu, mis saab kindlasti kooskõlastatud ja siis läheme sellega parlamenti," lisas Michal.

Samuti kavatseb Michali sõnul loodav koalitsioon vähendada eraisikute maksukoormat. "Järgmisest aastast oleks pidanud tulumaks algama esimesest eurost, selle muudame samamoodi ära. Tulumaks jääb 24 protsendile, aga ei alga esimesest eurost, vaid nende samade põhimõtete alusel, mis varem," sõnas Michal lisades, et sotsidega sellist kokkulepet poleks saanud teha.

Michal märkis, et kaitsekulud on plaanis tõsta viiele protsendile SKT-st, ja seda eelkõige kaitseväe juhataja sõjalise nõuande järgi.

Rääkides põhiseaduse muutmisest seoses Venemaa ja Valgevene kodanike valimisõigusega kohalikel valimistel, ütles Michal, et edasi minnakse nn päikeseloojangu klausliga, ehk tänavu toimuvatel kohalikel valimistel saaksid veel Venemaa ja Valgevene kodanikud valida, ent pärast seda enam mitte. "Selle taga võiks olla neli erakonda ja vabad saadikud. Ma loodan, et ka Sotsiaaldemokraatlik Erakond ei kavatse jääda eitavale seisukohale," ütles Michal.

Kui koos sotsidega oli Michali sõnul takistatud oskustööjõu eelnõu menetlemine, ent nüüd on kavas sellega edasi minna.

Michal rääkis, et loodav valitsusliit võtaks fookusesse selle, kuidas rohkem kasutada majanduse hüvanguks loodusressurssi ja kuidas lihtsustada looduskaitselisi piiranguid. "See tähendab, et piiranguid on vähem, inimesed saavad oma asju paremini ajada, ettevõtted samuti. Piirid oleks täpsemad ja et kaitsealune pind ei ületaks nii riigi kui ka omavalitsuste piirangutega 30 protsenti," rääkis Michal.

Michal märkis, et see on üks esimesi eelnõusid, mille uus koalitsioon toob valitsusse.

Samuti on plaanis edasi liikuda tuumaenergiaga. "Ootame lähikuudel majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist ja kliimaministeeriumist ettepanekuid tuumajaama eriplaneeringu algatamiseks," lausus Michal.

Michali sõnul saab riigikantselei rolli vähendada 20 protsenti ametnike arvu.

"See on päris ambitsioonikas eesmärk, aga püüame seada sihi kõrgele. Isegi osaline õnnestumine juba tooks tuntava leevenduse Eesti riigis bürokraatias ja asjaajamises," sõnas Michal.

Nii Kristen Michal kui ka Margus Tsahkna ütlesid, et Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets on korduvalt pakkunud, et Eesti 200 võiks valitsusest välja heita.

"Me läheme selgete otsustega, ilma sotsideta. Me ei saa lihtsalt lubada sellises olukorras selliseid poliitmänge. Valitsus ei ole suutnud viimastel aegadel teha suuri otsuseid. Energeetikas, regulatsioonide teemal ja on palju meid teemasid, mis on kinni seisnud suuresti kulisside taga toimunud poliitmängude tõttu," rääkis Tsahkna.

"Eesti 200 eesmärk on, et me teeme selgema, õhema riigi," lausus ta.

Kristen Michal kinnitas, et plaanis on koostada uus koalitsioonilepe, vabastatud ministrite töö võtavad üle kohusetäitjad vastavalt asendamisjärjekorrale.

"Kui me teeme uue koalitsioonileppe, siis seal me määratleme, kas mõned ministrikohad liidetakse, kas mingeid vastutusvaldkondi nihutatakse. /.../ Ilmselt mingite valdkondade muudatusi ka tuleb," ütles Michal.

Uudis täiendamisel!