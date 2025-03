Hartman andis 15 miljonit Haapsalu raudtee ehitusega jätkamiseks

"Raudtee on meie ühistranspordi selgroog, seega on selle liini väljaehitamine väga oluline," ütles Hartman. "Tegemist on olulise osaga ühistranspordireformist!" Hartman lisas, et selle raha eest saaks raudteed edasi ehitada seitse kilomeetrit. Pole siiski välistatud, et uus minister Hartmani otsuse tagasi keerab.

Uue etapi ehitus oleks osa Rohukülani ulatuva raudtee taastamisest. Tallinnast läbi Haapsalu Rohuküla sadamasse viiva raudtee taastamise ettevalmistustööd on täielikult tehtud kuni Ristini ja ehitusload on väljastatud kõikidele lõikudele kuni Rohukülani.

Haapsalu-suunaline reisirongiliiklus lõppes 1995. aasta 22. septembril ja 2004. aastal võeti rööpad üles. 2019. aastal taastati kunagise Haapsalu raudtee Riisipere-Turba lõik.

Peaminister Kristen Michal ütles mullu sügisel, et praeguses kehvas rahalises olukorras on riigil Haapsalu raudteele raske raha leida.

Esmaspäeval otsustas Reformierakond sotsiaaldemokraadid valitsusest välja heita ja jätkata valitsemist erakonnaga Eesti 200. Sotsidest ministrite ametist vabastamise dokumendid viib ta presidendile teisipäeva hommikul.