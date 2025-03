Uut võimulepet hakkavad arutama Michal, Keldo, Kallas ja Tsahkna

"Koostame kahe nädalaga koalitsiooni alusleppe, millest tegevuses lähtume. See saab karge, kajastades suundi ja olulisemat. Nii saame aega viitmata teha otsuseid, mida julgeoleku kindlustamiseks ja majanduskasvuks vaja," ütles Reformierakonna esimees Kristen Michal.

"Me toome uue valitsusega muutuse. Teeme kiirelt ära julged otsused majanduse konkurentsivõime tõstmiseks ja bürokraatia vähendamiseks. Eesti 200 jaoks on oluline kokku leppida ka konkreetsetes reformikavades nii riigijuhtimises, digi ja tehisaru kasutuselevõtus kui ka spordi ja kultuuri arendamises majandusharudeks. Seetõttu lepime kokku reformiplaanid järgneva kahe kuu jooksul," lisas Eesti 200 esimees Kristina Kallas.

"Alusleppe koostamise järel võtab mõlema partneri valdkonnajuht või vastutav minister kokku parlamendiliikmed, eksperdid ja huvirühmad, et maiks koostada igas valdkonnas põhjalikum poliitikadokument. Selle kiidavad osapooled heaks ja perioodiliselt hindame asjade tehtud saamist," selgitas Kristen Michal.

Erakonna Eesti 200 riigikogu fraktsiooni liige Hendrik Terras ütles, et Eesti 200 juht Kristina Kallas ja välisminister Margus Tsahkna kohtusid hommikul Reformierakonna esindajatega ja lepiti kokku, et läbirääkimisi hakatakse pidama kaks pluss kaks formaadis, kus Eesti 200 jäävad esindama Kristina Kallas ja Margus Tsahkna. Vastavalt teemadele hakkavad läbirääkimistele lisanduma ka erinevate valdkondade eksperdid.

"Tänane päev läheb sellele, et leppida kokku protsess. Vastavalt kavale hakatakse homsest tegutsema," sõnas Terras.

ERR küsis Terraselt ka seda, kas Eesti 200 ministrikohtade arv jääb samaks ja kui peaks tekkima vajadus, kas ta oleks ka ise valmis ministriks hakkama.

"Minu jaoks on hetkel oluline, et saaksime teha sisulise ja Eesti huve kõige paremini esindava koalitsioonilepingu. See peaks olema fookus. Ma ei taha asjadest ette rutata. Praegu on läbirääkimiste faas veel alles alguses," lausus Terras.

"Kindlasti läbirääkimistele minnakse sooviga rohkem poliitikat ellu viia. Mina usun, et seda ka arvestatakse, et koostöövaim oleks tuugev ja mõistliku kokkuleppeni jõutakse," ütles Terras vastates küsimusele, kas Eesti 200 sooviks ministrikohti juurde saada.

Reformierakonna pressiesindaja Kristofer Rennel ütles ERR-ile, et Reformierakonna delegatsiooni kuuluvad Kristen Michal ja Erkki Keldo.