Zelenski ootab USA-lt jõulisi samme, kui Venemaa vaherahuga ei nõustu

Zelenski selgitas kolmapäeval peetud briifingul, et enne Ukraina ja USA läbirääkimismeeskondade kohtumist Saudi Araabias arutati ka ettepanekut sõlmida vaherahu ainult sõjategevusele õhus ja merel, kui hiljem tõstatas Ameerika pool aga küsimuse, kas Ukraina oleks valmis vaherahuks kogu oma territooriumil.

"Ma suhtun sellesse väga tõsiselt, minu jaoks on oluline sõda lõpetada, ma tahan, et USA president näeks seda ning et Euroopa ja kõik oleksid liidus, et sundida Venemaa Föderatsiooni sõda lõpetama. Seetõttu oli minu reaktsioon - oleme valmis 30-päevaseks vaikuse formaadiks sellises formaadis, nagu Ameerika pool meile pakkus," rääkis Ukraina president.

Vastates küsimusele, mida USA teeb, kui Venemaa ei nõustu 30-päevase vaherahuga, ütles Zelenski: "Ma aru saan, et me võime loota tugevatele sammudele, ma ei tea veel üksikasju, kuid me räägime sanktsioonidest."

USA ja Ukraina leppisid teisipäeval Saudi Araabias Jeddah's peetud läbirääkimistel kokku 30-päevases relvarahu kehtestamises. Zelenski ütles, et relvarahu jõustuks niipea, kui Venemaa sellega nõustub.

Kokkuleppe järel teatas USA, et tühistab Ukrainale kehtestatud luureandmete jagamise pausi ja jätkab sõjalise abi andmist.

USA president Donald Trump tervitas läbirääkimiste tulemust ning ütles, et võib Zelenski uuesti Valgesse Majja kutsuda. Ta teatas ka plaanist rääkida Venemaa režiimijuhi Vladimir Putiniga.