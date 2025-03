Suursaadik: Ukraina on näidanud, et on rahuks valmis

Ukraina on näidanud juba 2014. aastast alates, et soovib rahu, ütles Eesti suursaadik Kiievis Annely Kolk.

Annely Kolk selgitas "Ringvaates", et praegu teadaolevalt oli teisipäeval Saudi Araabias toimunud USA ja Ukraina esindajate kohtumisel kõne all palju teemasid, ka 30-päevase vaherahu tagamine ja mis juhtub siis, kui Venemaa pakkumist vastu ei võta või seda rikub.

Ukraina jätkab USA-ga läbirääkimisi tehniliste üksikasjade üle.

"Aga hetkel on fakt see, et Ukraina on näidanud, et nemad on rahuks valmis. Tegelikult on Ukraina sõja esimesest faasist, 2014. aastast rahuks valmis. Piisab lihtsalt sellest, et Venemaa lõpetab brutaalse sõja ja lahkub Ukraina territooriumilt," lisas Kolk.

Suursaadiku sõnul võeti teade sellest, et USA ja Ukraina on jõudnud üksmeelele 30-päevases relvarahus, Ukrainas positiivselt vastu.

"Kahtlemata on see andnud positiivsust ukrainlastele, et liitlased, ameeriklased on ikkagi tagasi laua taga ja sõjaline abi jätkub. Aga hetkel on see kõigest USA ja Ukraina kokkulepe. Me ei tea, mida Venemaa sellele vastab," sõnas Kolk.

Tema sõnul oli Ukrainas eriti oodatud uudis USA sõjalise abi jätkumine ja luureinfo taastamine.

"See oli Ukraina jaoks üks positiivsemaid. Teade relvaabi peatamisest võttis ukrainlased väga kurvaks, samamoodi sõdurid rindel. See on tõstnud moraali," ütles suursaadik.

Kuigi vaherahu kõnelustel ei olnud päevakorras maavaralepingu allkirjastamine, on suursaadiku sõnul Ukraina võimud jätkuvalt valmis seda tegema.