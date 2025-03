Vare: Venemaa ilmselt venitab vaherahuga

Ukraina nõustus Saudi Araabias 30-päevase kõikehõlmava vaherahuleppega. Samas on julgeolekuekspert Raivo Vare sõnul selles lahtisi otsi – maavarade leping on puudu, Ukraina poolt seatud vangide vahetamist, vangistatud tsiviilisikute ja röövitud laste tagastamist ei mainitud.

USA presidendi eriesindaja Steve Witkoff läheb Moskvasse vaherahutingimusi esitama.

"Esimese hooga, kui nüüd minnakse seda (Vladimir) Putinile müüma – Witkoff pidi sõitma Moskvasse seda rääkima –, siis väga tõenäoliselt tuleb vähemalt osaliselt tagasilükkamine. Nii et mäng läheb edasi," rääkis Vare.

Vare hinnangul Venemaa pigem venitab vaherahuga. Ka teised analüütikud on öelnud, et Putin tahab enne saavutada otsustavat edu Kurski all. Venemaa ongi seal viimastel päevadel edenenud.

Pole ka teada, milles USA president Donald Trump ja Putin on kokku leppinud erakõnelustes.

"Trump on ise kinnitanud, et ta on korduvalt rääkinud Putiniga. Mitte ainult Witkoff, kes väidetavasti rääkis kolm tundi. Trump ise rääkis ja on väidetavalt ka muid kontakte olnud. Me ei tea, mida seal räägiti," tõdes Vare.

Vare ei näe Venemaa tahtmist kiiresti vaherahuni jõuda. Ta selgitas Vene läbirääkimisstrateegiat oma kogemustest.

"On alati olnud maksimaalne nõude esitamine ja siis sealt tagasiastumine ootamatul hetkel. Ma arvan, et ka seekord nad jäävad truuks oma lähenemisele läbirääkimistele," rääkis Vare.

Kaitseväe juhataja kindralmajor Andrus Merilo hinnangul näitavad lähipäevad, kui edukas on USA suruma Venemaad vaherahuläbirääkimiste laua taha. Kiiresse rahusse, mida taotleb president Trump, Merilo ei usu.

"Kiire rahu saavutamine Ukrainas ei ole võimalik. Tulebki teha samm-sammult, alustada väikestest vaherahuettepanekutest ja jõuda lõpuks siis rahuni. Tänane seis on selline, et Ukraina on kaotanud osa oma territooriumist. See territoorium tuleb samuti mingil hetkel tagasi saada kas siis sõjaliselt või poliitiliselt," rääkis Merilo.

Vastaspooled on vaherahu kasutanud selle varjus järgmiste lahingute ettevalmistamiseks. Merilo ütles, et jõudude liigutamine salamisi praeguste monitoorimisvahendite tõttu siiski võimalik pole. Sõltub sellest, mida vaherahu reeglid lubavad.