Sõja 1119. päev: Ukraina ründas okupeeritud Berdjanskit

Oluline Ukrainas käivas sõjategevuses teisipäeval, 18. märtsil kell 18.56:

- Ukraina ründas okupeeritud Berdjanskit;

- Venemaa teatas 46 Ukraina drooni hävitamisest öö jooksul;

- Bloomberg: Putin nõuab igasuguste relvatarnete peatamist Ukrainale;

- Ukraina teatel püüavad Vene väed Harkivi oblastis kanda kinnitada;

- Zelenski saabus Soome;

- Jermak: Ukraina ründab vastu seni, kuni Putin sõja peatab;

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1560 sõdurit.

Trump ja Putin vestlesid omavahel ligi poolteist tundi

USA president Donald Trump pidas teisipäeval telefonivestluse Venemaa režiimi juhi Vladimir Putiniga ning Valge Maja teatas, et nad vestlesid omavahel ligi poolteist tundi, vahendas Ukrainska Pravda.

Osapooled lubasid lähiajal avaldada ka vestluse üksikasjad.

Trump üritab võita Putini toetust 30-päevasele relvarahu ettepanekule, mille Ukraina eelmisel nädalal vastu võttis, kuid mille suhtes Venemaa on esitanud rea eeltingimusi.

Ukraina ründas okupeeritud Berdjanskit

Ukraina korraldas ööl vastu teisipäeva õhurünnaku Vene vägede okupeeritud Berdjanskile, kus sotsiaalmeedia postituste kohaselt puhkes suur tulekahju.

"Ukraina kamikaze-droonid tabasid Vene sõjaväe harjutusala Berdjanski lähedal, põhjustades tohutu tulekahju," kirjutas Visegrad24 ühismeediavõrgustikus X.

"Põleng Berdjanski piirkonnas. Pole selge, mis põleb, aga see on põlenud alates keskööst," kirjutas Vijesti.

"Okupeeritud Berdjansk. Tohutu tulekahju koos plahvatustega okupatsiooniväe harjutusala lähistel Novopetrivkas," edastas Gakruks.

Occupied Berdyansk. Military training ground. pic.twitter.com/WUwmMpyEOO — Ukraine Front Line (@EuromaidanPR) March 17, 2025

Ukraina Zaporižžja oblasti koosseisu kuuluv Berdjansk paikneb Aasovi mere põhjarannikul ning asub rindejoonest rohkem kui 100 kilomeetri kaugusel.

Bloomberg: Putin nõuab igasuguste relvatarnete peatamist Ukrainale

Venemaa režiimi juht Vladimir Putin nõuab USA presidendi Donald Trumpi pakutud relvarahu ajaks kõigi relvatarnete peatamist Ukrainale, kirjutas Boombergile viidates portaal Unian.

Trump ja Putin räägivad teisipäeval telefoni teel ja arutavad Ukraina sõja lõpetamist, samas kui Bloombergi sõnul on põhieesmärgiks Venemaa veenmine leppima 30-päevase vaherahuga.

Putin on seadnud relvatarnete lõpetamise relvarahulepingu sõlmimise eeltingimuseks, ütlesid väljaandele kõrge Euroopa ametnik ja kolm Venemaa positsiooniga kursis olevat Vene ametnikku.

Venemaa ametnikud lisasid, et Putin soovib üldiselt, et igasugune relvamüük Ukrainale lõpetataks, kuid miinimumeesmärk on USA abi andmine vähemalt peatada.

Putini nõutud relvatarnete peatamine on ajutine ja jätkub pärast rahulepingut, mille kohaselt Ukraina peab nõustuma oma sõjaliste võimete piiramisega, ütles Venemaa ametnik.

Euroopa kõrge ametnik märkis, et Euroopale see mõte ei meeldi. Nad kardavad, et relvarahu ajal relvastab Putin oma väe ja Ukraina ei saa sellist sammu astuda.

Ühendkuningriik ja Euroopa Liit pingutavad samas selle nimel, et kiirendada uue sõjalise abi kohaletoimetamist Ukrainasse.

Zelenski saabus Soome

Ukraina president Volodõmõr Zelenski saabus teisipäeval Soome ja kohtub seal Alexander Stubbiga. Pärast ametlikke tseremooniaid arutavad riigipead Soome toetust Ukrainale. Lisaks Stubbile osalevad kõnelustel veel rahandusminister Riikka Purra, kaitseminister Antti Häkkänen ja välisminister Elina Valtonen, vahendas Helsingin Sanomat.

Presidendid korraldavad pärast kõnelusi ka pressikonverentsi.

Venemaa teatas 46 Ukraina drooni hävitamisest öö jooksul

Venemaa õhutõrjeüksused hävitasid ööl vastu teisipäeva 46 Ukraina drooni, suurem osa neist tabati Belgorodi oblasti kohal, väitis Vene kaitseministeerium.

Belgorodi oblastis tehti kahjutuks 41 drooni ja ülejäänud droonid Brjanski, Kurski ja Orjoli oblasti kohal, väitis Vene kaitseministeerium ühismeediakanalis Telegram edastatud teates.

Öises rünnakus sai vigastada üks inimene ja purustusi mitu maja, ütles Belgorodi oblasti kuberner Vjatšeslav Gladkov Telegramis.

Samuti Ukrainaga piirneva Brjanski oblasti kuberner Aleksandr Bogomaz ütles, et rünnakus vigastatute või kahjude kohta pole kohe teateid.

Ukraina rünnaku kohta kohe kommentaari ei andnud.

Ukraina on kinnitanud, et tema õhurünnakute sihtmärgiks Venemaa territooriumil on Moskva sõjategevuse jaoks võtmetähtsusega infrastruktuur ja sõjaväeobjektid. Venemaa on korraldanud Ukraina tsiviiltaristu, eriti energiaobjektide vastu lakkamatult pommirünnakuid alates sõja algusest kolm aastat tagasi.

Ukraina teatel püüavad Vene väed Harkivi oblastis kanda kinnitada

Vene väed üritavad Ukraina Harkivi oblastis edasi tungida, kusjuures on muutnud seal oma jalaväe taktikat, rääkis oblastis paiknevate Ukraina üksuste kõneisik.

"Venelased üritavad Harkivi oblastis ületada Oskoli jõge. Lisaks juurutab vaenlane droonide abil uudset taktikat," rääkis Harkivi operatiiv-taktikalise rühma pressiesindaja Pavel Šamšin.

Ta märkis, et Oskoli ületamise ajal saavad venelased Ukraina valduses oleva jõe paremale kaldale liikuda vaid jalaväerühmadena. See tähendab, et nad ei saa seal kasutada sõjaväetehnikat. Seetõttu järgneb vaenlase jalaväerühmale kaks drooni: üks on luure ja teine ​​rünnak.

Ukraina sõdurid maismaadrooniga. Autor/allikas: SCANPIX / EPA

"Kui nende jalaväerühmadel õnnestub mingil viisil teisele kaldale pääseda, toetavad neid aktiivselt nii ründedroonid kui ka suurtükid. Väärib märkimist, et siin hakati kasutama üsna huvitavat taktikat, mis ei tulnud meile suure üllatusena, kuid põhimõtteliselt polnud nad seda varem teinud," rõhutas Šamšin.

"Kui näiteks nende jalaväerühm kohtab meie jalaväe vastupanu, kasutavad nad ründedrooni ja saavad luuredrooniga ka suurtükituld juhtida," lisas kõneleja.

Mis puudutab olukorda Voltšanski rajoonis, siis sealne rindejoon kulgeb mööda Voltšja jõge. Aeg-ajalt üritavad vaenlase rühmad ka seda ületada, kuid tulutultm ütles Šamšin..

"Tuvastame nende liikumise õigeaegselt ja niipea, kui see juhtub, kasutame kõiki olemasolevaid vahendeid nende hävitamiseks," rõhutas Šamšin.

Voltšanskist endast on alles vaid varemed. Küll aga on linnas olemas maa-alused kommunikatsioonid, mida vaenlane püüab kasutada oma jõudude ja ressursside kogumiseks.

"Neile meeldib seal keldritesse ronida, erinevatesse torudesse, aga me teeme kõik võimaliku, et kui nad torudesse ronivad, oleks meil nende jaoks juba oma "toru" olemas. Nüüd on olukord Voltšanskis kontrolli all, vaenlane pole edukas," rääkis Šamšin.

Jermak: Ukraina ründab vastu seni, kuni Putin sõja peatab

Nii kaua, kui Venemaa relvajõud jätkavad Ukraina ründamist, korraldab ka Ukraina vasturünnakuid, ütles Ukraina presidendi kantselei juht Andri Jermak.

"[Nii kaua, kui] Venemaa jätkab rünnakut, vastab Ukraina rünnakutele ja jätkab reageerimist seni, kuni Putin sõja peatab," kirjutas Jermak esmaspäeval sotsiaalvõrgustikus X.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1560 sõdurit

Ukraina relvajõudude teisipäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 897 010 (võrdlus eelmise päevaga +1560);

- tankid 10 352 (+8);

- jalaväe lahingumasinad 21 509 (+20);

- suurtükisüsteemid 24 640 (+42);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1318 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 1107 (+3);

- lennukid 370 (+0);

- kopterid 331 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 29 616 (+149);

- tiibraketid 3121 (+0);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 40 892 (+107);

- eritehnika 3780 (+2).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.